Transfergerüchte: Topklubs schielen auf Bayer-Stürmer Victor Boniface

Dienstag, 26.09.2023 - 10:18 Uhr

Von: Asanka Schneider

Mit der sommerlichen Verpflichtung von Victor Boniface hat Bayer Leverkusen einen echten Volltreffer auf dem Transfermarkt gelandet. Ohne lange Anlaufzeit knipst der Stürmer extrem zuverlässig für die Werkself. Davon haben gleich mehrere Topvereine aus Italien Kenntnis genommen. Das Serie-A-Trio Juve, Inter und AC Mailand soll sich mit Boniface befassen.

Für über 20 Millionen Euro Ablöse holte Bayer Leverkusen in der vergangenen Transferperiode Victor Boniface vom belgischen Klub Royale Union Saint Gilloise. Und schon jetzt entpuppt sich dieser Bayer Leverkusen Transfer als absoluter Glücksgriff. In sieben Pflichtspielen traf der wuchtige Nigerianer bereits achtmal und bereitete zudem drei Treffer vor. In der Bundesliga schnürte Boniface gegen Gladbach sowie die beiden Aufsteiger Darmstadt und Heidenheim jeweils einen Doppelpack, steht nach fünf Spieltagen somit bei sechs Toren.

Bayer-Sturmtank Victor Boniface Thema bei Juve, Inter & AC Milan

Da überrascht es nicht, dass Victor Boniface die Bundesliga Gerüchteküche hochkochen lässt. Denn sein bärenstarker Einstand in Leverkusen ist ausländischen Klubs nicht verborgen geblieben. Besonders bei Juventus Turin sowie AC Mailand und Inter Mailand scheint Boniface Eindruck hinterlassen zu haben.

Das geht zumindest aus einer Serie A Transfernews der „Gazzetta dello Sport“ hervor. Demnach sollen die namhaften Schwergewichte aus dem Land des amtierenden Europameisters Interesse an Bayers Sturmtank bekunden. Boniface ist jedoch nicht der einzige Stürmer aus der Bundesliga, der beim Serie-A-Trio gehandelt wird.

Boniface als erste Alternative zu VfB-Torjäger Guirassy

So kursieren auch VfB Stuttgart Transfergerüchte, wonach Serhou Guirassy ebenfalls Begehrlichkeiten bei Juve und den beiden Mailand-Klubs weckt. Sollte keiner der drei genannten Klubs den Zuschlag für Guirassy bekommen, der mit zehn Treffern in den ersten fünf Ligaspielen für Furore sorgte, gilt Victor Boniface als erster Alternativ-Kandidat.

Bei Inter Mailand, die mit fünf Siegen prächtig in die neue Serie-A-Saison gestartet sind, kann zwar Stürmer-Star Lautaro Martínez (5 Tore) seine Treffsicherheit untermauert. Allerdings ist der nur 1,74 Meter große Argentinier ein gänzlich anderer Stürmertyp als Victor Boniface. Juve und AC Milan haben hingegen mit Dusan Vlahovic bzw. Oldie Olivier Giroud (beide 4 Tore) ähnlich großgewachsene Neuner in ihren Reihen, sollen sich aber dennoch für den wuchtigen und physisch so starken Victor Boniface interessieren.

Muss Bayer 04 zeitnahen Boniface-Abschied fürchten?

Allerdings kann man am Rhein die Bayer Leverkusen Transfergerüchte um Victor Boniface recht gelassen verfolgen. Zumindest derzeit noch. Denn beim Werksklub läuft es unter Trainer Xabi Alonso weiter richtig rund. Der Mannschaft ist im Bundesliga-Titelrennen als Bayern-Konkurrent einiges zuzutrauen. Gleiches gilt für die Europa League.

Für Boniface gibt es keinen Grund, warum er mit einem zeitnahen Abschied aus der BayArena kokettieren sollte. Zumal Leverkusen beim 23-Jährigen auch die Zügel fest in Händen hält. Boniface wurde mit einem langfristigen Vertrag bis 2028 ausgestattet. Außerdem dürfte der Bundesliga-Zweite keinerlei Interesse haben, seinen treffsicheren Sturmtank wieder zu verkaufen.