Transfergerüchte: Juve & Milan lauern - VfB-Torjäger Guirassy in Italien begehrt!

Dienstag, 26.09.2023 - 10:07 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die sensationelle Torquote von Serhou Guirassy, der in den ersten fünf Ligaspielen satte zehn Treffer für den VfB Stuttgart markierte, ist wenig überraschend auch ausländischen Klubs aufgefallen. Vor allem in der Serie A hat sich der Torjäger gleich bei mehreren Schwergewichten auf den Wunschzettel geballert.

Dank der phänomenalen Treffsicherheit von Serhou Guirassy ist der VfB Stuttgart blendend in die neue Saison gestartet. Nach fünf Spieltagen grüßen die Schwaben vom 3. Platz der Bundesliga Tabelle. Und Guirassy hat ganz nebenbei einen Torrekord von Robert Lewandowski eingestellt. Denn durch seinen Doppelpack am vergangenen Freitag beim 3:1-Erfolg gegen Darmstadt hat der 27-Jährigen seine Ausbeute auf zehn Tore hochgeschraubt. Zehn Treffer nach fünf Spieltagen glückten zuvor einzig Lewandowski (Saison 2020/21 für Bayern) in der Bundesliga Historie.

Besser als Haaland & Mbappé: Serie A-Topklubs klopfen bei Guirassy an

Zwangsläufig mutiert Serhou Guirassy damit in der Transfermarkt Gerüchteküche zu einer begehrten Personalie. Vor allem in der Serie A sollen bereits namhafte Klubs ihre Fühler nach Stuttgarts Ballermann ausstrecken. Nach Informationen der „Gazzetta dello Sport“ haben Juventus Turin sowie Inter Mailand und AC Mailand ein Auge auf Guirassy geworfen.

Das Trio sondiert den Transfermarkt bereits nach wuchtigen Stürmern und ist schnell auf Guirassy aufmerksam geworden. Kein Wunder, denn europaweit hat kein anderer Angreifer aktuell solch eine Fabelquote wie der Mittelstürmer aus Guinea. Nicht einmal Superstars wie Erling Haaland (8 Tore in 6 Spielen) oder Kylian Mbappé (7 Tore in 5 Spielen) können Guirassy derzeit das Wasser reichen.

Bei Guirassy-Transfer: VfB Stuttgart winkt Geldregen

Sollte Serhou Guirassy, der überdies die Bundesliga Torschützenliste souverän anführt, seine Quote im weiteren Saisonverlauf auch nur annährend bestätigen, dürfte es für die Stuttgarter schwierig werden, den 1,87 Meter großen Rechtsfuß zu halten. Glück für die Schwaben: Im Sommer verstrich eine Ausstiegsklausel von Guirassy, der für 15 Millionen Euro die Brustringträger hätte verlassen können. Nun ist die Ablöse frei zu verhandeln.

An den VfB Stuttgart ist Guirassy noch bis 2026 vertraglich gebunden. Die Schwaben hatten ihrerseits Ende Mai von der vertraglich vereinbarten Kaufoption für den Angreifer Gebrauch gemacht und Guirassy für 9 Millionen Euro fest von Stade Rennes verpflichtet. Zuvor spielte Serhou Guirassy auf Leihbasis beim Neckar-Klub.

Serhou Guirassy: England-Konkurrenz für Juve & Mailand-Klubs

Bereits in der abgelaufenen Saison wusste Guirassy im VfB-Dress zu gefallen, überzeugte mit elf Toren in 22 Ligaspielen. Diese Quote dürfte der Senkrechtstarter allerdings schon bald einstellen und damit weiter die Transfergerüchte an seiner Person befeuern und seinen Marktwert (aktuell 14 Mio.) in die Höhe treiben.

Es darf allerdings als sicher erachtet werden, dass Juve sowie die Mailänder Klubs im Werben um Serhou Guirassy noch Konkurrenz bekommen werden. Zumal laut aktueller VfB Stuttgart Transfergerüchte auch Teams aus der Premier League ein Auge auf den Torjäger geworfen haben. In der vergangenen Transferperiode wurde Guirassy bereits mit Newcastle United, West Ham United und Nottingham Forest in Verbindung gebracht. Auch vage Eintracht Frankfurt Transfergerüchte machten die Runde. Bei den Hessen war Guirassy als Nachfolger für Randal Kolo Muani (jetzt Paris SG) im Gespräch.