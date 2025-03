Transfergerüchte: 1. FC Nürnberg beschäftigt sich mit FC-Youngster von der Hitz

Dienstag, 18.03.2025 - 12:06 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim 1. FC Nürnberg startete man mit guter Laune in die neue Woche. Kein Wunder, denn das Franken-Derby gegen die SpVgg Greuther Fürth konnte man überraschend eindeutig mit 3:0 für sich entscheiden. Durch den Dreier springt das Team von Trainer Miroslav Klose auf Tabellenplatz 7. Lediglich vier Punkte liegt man hinter dem Relegationsplatz, den der SC Paderborn innehat.

Vom Aufstieg braucht man allerdings noch nicht träumen, denn dazu müssten im letzten Drittel der Saison noch die nötigen Punkte eingefahren werden. Dennoch plant man beim FCN den Kader für die kommende Saison. Einer, der noch recht jung ist und zugleich auf sein Profidebüt wartet, ist Justin von der Hitz. Aktuell steht er beim 1. FC Köln unter Vertrag – die Frage ist lediglich: Auch über den Sommer hinaus?

Verlässt von der Hitz den 1. FC Köln?

Etwaige 1. FC Nürnberg Transfergerüchte, die die „Kölnische Rundschau“ aktuell streut, bringen den 18-jährigen Justin von der Hitz mit den Franken in Verbindung. Der U17-Weltmeister von 2023 wechselte im Sommer 2020 aus der Jugend von Viktoria Köln zum Stadtrivalen 1. FC Köln und durchlief seitdem alle Jugendteams der Geißböcke.

Im Sommer 2023 schaffte er den Sprung in die dortige U19, woraufhin von der Hitz mit seinem ersten Profivertrag ausgestattet wurde. Auf sein Debüt bei den Profis wartet er hingegen noch immer. Der Rechtsverteidiger gehört bei den Domstädtern zu den größten Talenten des Klubs, das nun den Verein in wenigen Monaten verlassen könnte. Sein Vertrag läuft aus und einige Interessenten sollen bereits Schlange stehen.

Gespräche mit Köln geraten ins Stocken

Durchgesickert ist dabei wohl das Interesse des 1. FC Nürnberg, Der Verein selbst wollte sich an den Spekulationen rund um den Verteidiger nicht äußern. Aus dem Umfeld hört man, dass auch andere Vereine ihre Fühler nach von der Hitz ausstrecken. Justin von der Hitz, der nicht nur hinten rechts agieren, sondern auch auf beiden Sturmflügeln eingesetzt werden kann, würde seine Profikarriere am liebsten in Köln starten, doch sowohl Klub- als auch Spielerseite haben unterschiedliche Vorstellungen.

Der Klub hat von der Hitz einen Plan vorgelegt, wie man ihn an das Profiteam heranführen möchte. Der Spieler selbst hat dem Anschein nach andere Vorstellungen. Die Verhandlungen sind also ins Stocken geraten. Der offensivstarke Rechtsverteidiger spricht den Angaben zufolge bereits mit anderen Klubs über seine offene Zukunft.

1. FC Nürnberg klopft bei von der Hitz an

Als größter Interessente gilt aktuell der 1. FC Nürnberg, der selbst einige Akteure gehen ließ. Darunter beispielsweise Finn Jeltsch (VfB Stuttgart), Jens Castrop (im Sommer bei Borussia Mönchengladbach) und Stefano Tzimas (nach der Saison fest bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag) – rund 20 Millionen Euro nehmen die Franken für sie ein. Mit Justin von der Hitz könnte ein sehr vielversprechendes Talent ins Max-Morlock-Stadion wechseln, sofern man den Poker um den deutschen Junioren-Nationalspieler gewinnen sollte.

Beim 1. FC Köln ginge man leer aus. Lediglich eine Ausbildungsentschädigung stünde dem Effzeh dann zu. Für Hitz dürfte nur ein Verein infrage kommen, der einen ganz genauen Plan vorlegt, wie es mit ihm im Profibereich weitergehen dürfte. Sollte man beim 1. FC Köln eine Lösung finden, so könnte von der Hitz auch in der Domstadt verweilen und seinen auslaufenden Vertrag verlängern.