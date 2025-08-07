Transfergerüchte: 1. FC Nürnberg vor Leihe von Augsburgs Breithaupt?

Donnerstag, 07.08.2025 - 14:00 Uhr

Von: Asanka Schneider

Trotz Starts in die neue Saison der 2. Liga, schreitet die Kaderplanung beim 1. FC Nürnberg weiter voran. Zum Auftakt musste die Klose-Elf allerdings eine bittere 0:1-Pleite beim SV Elversberg schlucken. Es war ein erster kleiner Dämpfer, allerdings steht der endgültige Kader noch nicht fest, mit dem man die restliche Saison bestreiten möchte.

Verstärkungen sollen her und auf der anderen Seite könnte der eine oder andere Spieler den „Glubb“ noch in den nächsten Wochen verlassen. Wie das Magazin „Club Fokus“ berichtet, habe man mit Hinblick auf potenzielle Neuzugänge seinen Blick wohl in Richtung Bundesliga gerichtet. Dem Vernehmen nach soll man Interesse an einer Verpflichtung von Tim Breithaupt hegen, der aktuell beim FC Augsburg unter Vertrag steht.

Leihe zum 1. FC Kaiserslautern erfolgreich

Der 23-jährige kam im Sommer 2023 vom Karlsruher SC zu den Fuggerstädtern und durfte in seiner Debüt-Saison in dem Oberhaus des deutschen Fußballs gleich 16 Mal auf dem Platz stehen. Zumeist kam er dabei als Sechser zur Erscheinung. Insgesamt stand der gebürtige Offenburger in 20 Partien für den FCA auf dem Platz (1 Vorlage).

Im Winter verlieh der FC Augsburg ihn für die Rückrunde an den 1. FC Kaiserslautern, wo er Spielpraxis sammeln und sich gleichzeitig für weitere Einsätze der Augsburger empfehlen sollte. So gehörte er bei den Roten Teufeln zumeist zur Startelf. Seit wenigen Wochen ist er allerdings von seiner Leihe zurückgekehrt und könnte seinen temporären Abschied planen.

1. FC Nürnberg vor Leihe von Breithaupt?

Glaubt man den 1. FC Nürnberg Transfergerüchten, so soll der Klub Interesse an einem Transfer des ehemaligen deutschen U21-Nationalspielers gezeigt haben. Beim FC Augsburg wäre man anscheinend offen für Gespräche. Allerdings dürfte es sich hierbei um ein Leihgeschäft handeln. Ob eine Kaufoption Thema ist, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Aus Sicht des FCN hält man einige Stücke auf Breithaupt. Vor allem mit seiner Defensivstärke weiß der Sechser zu punkten. Vor allem sein Stellungsspiel ist hierbei hervorzuheben, aber auch das Spiel gegen den Ball. Beim 1. FC Kaiserslautern war er der Spieler mit den zweitmeisten gewonnen Defensivaktionen im gesamten Kader.

Espanyol Barcelona ebenfalls interessiert

Eine sehr ähnliche Rolle könnte Tim Breithaupt auch beim 1. FC Nürnberg einnehmen. Gut möglich, dass der Mittelfeldspieler erneut den Gang in die 2. Liga auf sich nehmen wird. Beim FC Augsburg besitzt der Rechtsfuß allerdings auch einen Vertrag bis zum Sommer 2028.

Kürzlich tauchten zudem noch Transfergerüchte auf, wonach Espanyol Barcelona ein Auge auf ihn geworfen haben soll. Auch hier war die Rede von einem Leihgeschäft. Bisher tat sich diesbezüglich nicht viel, sodass dem 1. FC Nürnberg relativ gute Chancen auf einen Transfer eingeräumt werden können.