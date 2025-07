Transfergerüchte: 1. FC Nürnberg an Augsburgs Koudossou interessiert?

Mittwoch, 30.07.2025 - 14:42 Uhr

Von: Asanka Schneider

Kurz vor dem Start in die neue Zweitliga-Saison könnte der 1. FC Nürnberg nochmal auf dem Transfermarkt zuschlagen, wie die Boulevardzeitung „Bild“ zu berichten weiß. Demnach drehen sich die 1. FC Nürnberg Transfergerüchte um Henri Koudossou, der aktuell beim FC Augsburg unter Vertrag steht.

Wie das Blatt erfahren möchte, könnten sich die Fuggerstädter eine Leihe des Abwehrspielers durchaus vorstellen. Koudossou scheint eigentlich nach zwei Leihen in den letzten zwei Jahren endlich beim FC Augsburg angekommen zu sein. In der vergangenen Saison packte der 25-jährige seinen endgültigen Durchbruch in der Bundesliga. Nun könnte es dennoch zum nächsten Leihverein gehen.

Koudossou vor erneutem Abschied aus Augsburg?

In der abgelaufenen Spielzeit musste sich Henri Koudossou vornehmlich mit der Rolle des Jokers zufriedengeben. Insgesamt durfte der Rechtsverteidiger in 21 Partien mitwirken, davon jedoch nur vier von Beginn an. Dennoch gab der gebürtige Münchener eine passable Figur ab, was sich auch bei seinen Marktwert bemerkbar machte.

Rund 800.000 Euro betrug dieser noch im Winter des vergangenen Jahres – mittlerweile liegt dieser bei 2 Millionen Euro. Zu seinen Stärken gehört zweifelsfrei seine Polyvalenz auf der rechten Seite, denn er kann sie komplett beackern. Mit seiner Beidfüßigkeit bringt Koudossou zudem noch mehr Varianz in sein Spiel.

Leihgeschäft ohne Kaufoption denkbar

Seine Beidfüßigkeit trug auch dazu bei, dass er beim FC Augsburg in der vergangenen Saison sowohl als Linksverteidiger als auch im linken Mittelfeld aufgeboten wurde. Genau jene Flexibilität dürfte auch dem 1. FC Nürnberg gut zu Gesicht stehen. Mit Koudossou wären die Franken etwas unberechenbarer auf dem Platz.

Nürnbergs Trainer Miroslav Klose hält anscheinend viel von Henri Koudossou. Vor allem soll er die Baustelle auf der rechten Seite schließen. Beim 1. FC Nürnberg denkt man anscheinend über ein Leihgeschäft des 1,80 Meter großen Rechtsverteidigers nach. Eine Kaufoption ist derweil kaum denkbar, da der Abwehrspieler seinen Vertrag in Augsburg erst vor Kurzem vorzeitig bis 2028 verlängerte.

Schnappt der 1. FC Nürnberg zu?

Für Koudossou wäre es die dritte Leihe innerhalb der letzten drei Jahren. In der Saison 2022/23 wurde der Defensivspieler nach Österreich zu Austria Lustenau und im Jahr darauf zu ADO Den Haag in die Niederlande verliehen, ehe er in der letzten Saison endlich in der Bundesliga seinen Durchbruch schaffte.

Die Kommunikationswege zwischen den Verantwortlichen des 1. FC Nürnberg und dem Berater von Koudossou sind kurz, denn er wird von der Agentur „Match2gether“ vertreten, die auch Fabio Gruber und Finn Jeltsch vertritt. Der Klub selbst hat noch nicht auf die Transfergerüchte reagiert, wie die „Bild“ berichtet.