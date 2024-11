Transfergerüchte: 1. FC Köln baggert an Union-Stürmer Prtajin

Donnerstag, 21.11.2024 - 13:35 Uhr

Von: Asanka Schneider

Mit einer Empfehlung von 13 Toren in 31 Spielen der 2. Liga für den späteren Absteiger Wehen Wiesbaden, wechselte Ivan Prtajin im Sommer für rund eine Million Euro zum 1. FC Union Berlin. Schon im vergangenen Transferfenster waren einige Klubs interessiert am Mittelstürmer, doch er entschied sich am Ende für einen Wechsel zu den Eisernen.

Seine Hoffnung auf regelmäßige Einsätze in der Bundesliga zerschlugen sich bis dato, denn der Kroate schaffte es in der laufenden Saison nicht ein einziges Mal in den Spieltagskader unter Trainer Bo Svensson. Die Zeichen stehen ganz klar auf Trennung, da der Klub anscheinend weiterhin nicht mit dem 28-jährigen plant. Wie der „kicker“ nun berichtet, soll es mit dem 1. FC Köln einen ernsthaften Interessenten geben. Geht es für Prtajin im Bundesliga-Unterhaus weiter?

Prtajin bei Union Berlin chancenlos

Seine sportliche Zukunft hatte sich Ivan Prtajin anders vorgestellt, denn in der Liga kam er zu keinem einzigen Einsatz. Und auch im DFB-Pokal durfte der Kroate nicht mitwirken, auch wenn er in der ersten Runde beim 1:0-Erfolg der Köpenicker noch im Kader stand. Union Berlin und Prtajin – ein absolutes Missverständnis, welches in diesem Winter vorläufig beendet werden dürfte.

Die Verantwortlichen des 1. FC Köln suchen anscheinend noch nach einer Verstärkung im Sturmzentrum. Dabei soll man sich stark mit einem Transfer von Prtajin beschäftigen. Angedacht sei wohl ein Leihgeschäft bis zum Sommer. Unter Trainer Bo Svensson dürfte der ehemalige kroatische U19-Nationalspieler auch in der Rückrunde kaum Chancen haben, auch wenn Jordan bisher unter Ladehemmungen leidet.

1. FC Köln beschäftigt sich mit Prtajin

Mit der Rückkehr von Kevin Volland, der nach seiner Knie-OP wiedergenesen ist, dürfte die Aussicht auf Spielminuten weiter sinken. Die Köpenicker müssen im Sturmzentrum selbst auch nachlegen, denn ihnen fehlt ein richtiger Knipser. Unabhängig davon besitzt Ivan Prtajin bei Union Berlin noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027.

Schwer vorstellbar, dass beide Seiten noch bis Vertragsende zusammenarbeiten werden. Der Kroate dürfte in Berlin kaum eine Zukunft haben. Und auch beim 1. FC Köln dürfte der Rechtsfuß lediglich als Backup eingeplant sein. Die Domstädter hingegen können nach ihrer Transfersperre endlich wieder auf dem Transfermarkt tätig werden.

FC St. Pauli, Braunschweig & H96 ebenfalls im Rennen

Ob Ivan Prtajin am Ende beim 1. FC Köln landet, ist derzeit ungewiss. Auch wenn er beim FC Union kein Fuß auf den Boden bekommt, gibt es neben dem Effzeh noch weitere Interessenten am Angreifer. Erst kürzlich tauchten diverse FC St. Pauli Transfergerüchte auf, wonach man sich am Millerntor-Stadion mit dem Kroaten beschäftigen soll.

Konkurrenz erhält der 1. FC Köln zudem von Eintracht Braunschweig und Hannover 96. Prtajin hat also scheinbar noch das eine oder andere Ass im Ärmel und beim 1. FC Union Berlin dürfte man froh sein, wenn sich dieses Kapitel schließen würde.