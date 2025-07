Transfergerüchte: 1. FC Köln will aufrüsten – Heidenheims Scienza im Visier

Dienstag, 22.07.2025 - 10:50 Uhr

Von: Asanka Schneider

Aufsteiger 1. FC Köln will die Kaderplanung vorantreiben und weitere Verstärkungen an Land ziehen. Mit Isak Johannesson, (Fortuna Düsseldorf), Ragnar Ache (1. FC Kaiserslautern), Sebastian Sebulonsen (Bröndby IF), Ron-Robert Zieler (Hannover 96), Jakub Kaminski (Leihe Wolfsburg) und Tom Krauß (leihe Mainz), haben die Domstädter bereits kräftig auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Doch die Planungen sind noch nicht abgeschlossen, wenn man den 1. FC Köln Transfergerüchten Glauben schenken möchte, die der Bezahlsender „Sky“ aktuell streut. So soll der Effzeh auch ein Auge auf Leo Scienza geworfen haben. Der Brasilianer steht aktuell beim 1. FC Heidenheim unter Vertrag.

Heidenheim lehnt Leihe von Scienza ab

Beim 1. FC Heidenheim hat man dem Vernehmen nach ganz bestimmte Preisvorstellungen, wenn man Leo Scienza abgeben sollte. Vorstellungen, die man beim 1. FC Köln wohl nicht erfüllen kann, wie es scheint. Während man in der Domstadt eine Leihe nebst Kaufoption favorisiert, ist dies aus Heidenheimer Sicht keine Option.

Wie hoch eine etwaige Ablöse für den Angreifer ausfallen könnte, gibt der Bericht nicht her. Bei einem Marktwert von rund 3 Millionen Euro und einer Vertragslaufzeit bis zum Sommer 2027 dürfte diese sicherlich im mittleren einstelligen Millionenbereich liegen. Dennoch sei man in Kontakt mit der Spieler- und Vereinsseite. Erste Gespräche sind liefen dagegen bereits vor wenigen Wochen.

1. FC Köln in Gesprächen mit Heidenheim

Beim 1. FC Köln sucht man derweil nach Lösungen, um den 26-jährigen Brasilianer verpflichten zu können. Der 1,75 Meter große Angreifer wäre nicht nur einer für beide Sturmflügel, sondern er kann auch im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden. Mit seiner Polyvalenz passt er hervorragend ins Anforderungsprofil der Kölner.

Scienza selbst wechselte vor einem Jahr für rund 600.000 Euro vom SSV Ulm zum 1. FC Heidenheim. In der vergangenen Saison gehörte der Brasilianer zum erweiterten Kreis der Stammelf. In der Bundesliga kam er auf 25 Einsätze und auch in den europäischen Wettbewerben durfte der Angreifer mitwirken. Wettbewerbsübergreifend stand er 37 Mal auf dem Platz (6 Tore / 8 Vorlagen).

Dinamo Zagreb & EC Bahia buhlen um Scienza

Neben dem 1. FC Köln soll es noch weitere Klubs geben, die ein Auge auf den Linksaußen geworfen haben sollen. So wird beispielsweise über das Interesse aus seiner brasilianischen Heimat berichtet. EC Bahia habe den Stürmer auf dem Zettel, ebenso wie Dinamo Zagreb.

Der 1. FC Köln muss sich also finanziell noch etwas strecken, um nicht Gefahr zu laufen, dass sich Leo Scienza für einen anderen Klub entscheidet. Eine Rückkehr nach Brasilien kommt ihm dabei wohl noch nicht in den Sinn. Er würde gerne in der Bundesliga, respektive in Europa, bleiben.