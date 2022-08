Transfergerüchte: Köln, Frankfurt & Bayer Leverkusen wollen Lazar Samardzic leihen

Freitag, 26.08.2022 - 11:43 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Entfacht auf dem Bundesliga Transfermarkt ein Dreikampf um ein eines der größten Talente des deutschen Fußballs? In Italien wird berichtet, dass Lazar Samardzic beim 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen auf dem Zettel ist. Aktuell steht der Youngster noch bei Udinese Calcio unter Vertrag. Doch ein Abschied bahnt sich an.

Erst vor einem Jahr war Lazar Samardzic für 3 Millionen Euro von RB Leipzig zu Udinese Calcio gewechselt. Doch beim Serie A-Klub hat der offensive Mittelfeldspieler einen schweren Stand, sodass der deutsche Fußballlegionär einen Tapetenwechsel in Betracht zieht. Über mangelnde Optionen muss sich der 20-Jährige nicht beklagen.

Lazar Samardzic: Köln, SGE & Bayer denken an Leihe, Atalanta an Kauf

Denn gemäß aktueller Bundesliga Transfergerüchte, die von der „Gazzetta dello Sport“ in Umlauf gebracht wurden, sollen mit dem 1. FC Köln, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen gleich drei Klubs aus dem deutschen Oberhaus ein Auge auf Lazar Samardzic geworfen haben. Alle drei Interessenten sind der Transfernews zufolge an einem Leihgeschäft interessiert.

Doch auch ein Verbleib in der Serie A ist denkbar. Denn Samardzic steht auch bei Atalanta Bergamo auf dem Zettel. Die Nerazzurri sollen anders als die genannten Bundesligisten mit einem Kauf des deutschen U20-Nationalspielers liebäugeln.

1. FC Köln: Kommt Samardzic als Uth-Vertreter?

Bei Udinese Calcio besitzt Lazar Samardzic noch einen langfristigen, bis Mitte 2026 datierten Kontrakt. Der Marktwert des Offensivakteurs wird auf 3,5 Millionen Euro taxiert. Und glaubt man den Spekulationen aus Italien, scheint das DFB-Juwel einen ligainternen Wechsel Richtung Bergamo zu bevorzugen.

Dennoch: Eine Rückkehr in die Bundesliga ist ebenfalls denkbar. Die 1. FC Köln Transfergerüchte um Samardzic sind durchaus plausibel. Denn bei den Domstädtern, die am Donnerstag das Ticket für die Europa Conference League lösten, könnte der Linksfuß mit serbischen Wurzeln als Ersatz und Konkurrenz für den derzeit verletzten Mark Uth fungieren.

Samardzic: In Leverkusen und Frankfurt warten harte Konkurrenz

Doch auch die Eintracht Frankfurt Transfergerüchte und Bayer Leverkusen Transfergerüchte dürften Lazar Samardzic nicht gänzlich kaltlassen. Zumal beide Klubs auch in der Champions League an den Start gehen. In Leverkusen dürfte es der gebürtige Berliner allerdings schwer haben, sich einen Stammplatz zu erobern. Allen voran, wenn Ausnahmekönner Florian Wirtz nach überstandenen Kreuzbandriss wieder ins Geschehen eingreift.

Ähnlich sieht es beim Europa-League-Champion aus Frankfurt aus. Mit Neuzugang Mario Götze sowie Jesper Lindström und Daichi Kamada verfügt SGE-Coach Oliver Glasner über drei nominelle Kräfte für die offensive Schaltzentrale - dem bevorzugten Einsatzgebiet von Samardzic.

Lamar Samardzic in Udinese nur Ersatz

Für den jungen Offensivmann, der auch auf der linken Außenbahn agieren kann, ist Spielpraxis das A und O. Bei Udinese Calcio muss sich Lazar Samardzic auch unter Neu-Trainer Andrea Sottil mit der Rolle des Ersatzmanns zufriedengeben. In den ersten beiden Spielen der neuen Serie-A-Saison verbuchte Samardzic einen Kurzeinsatz gegen den AC Mailand.

Letzte Saison kam der Ex-Herthaner zwar in 22 Ligaspielen zum Zuge und markierte dabei vier Scorerpunkte (2 Tore, 2 Vorlagen). Doch dabei stand Samardzic nur einmal in der Startelf und insgesamt nur 469 Minuten auf dem Rasen. Nun zieht es das einst so hochgehandelte Talent, dass im vergangenen Sommer in der Transfer Gerüchteküche auch mit Top-Klubs wie dem FC Barcelona, FC Chelsea und Juventus Turin in Verbindung gebracht wurde, weg. Ob der zehnmalige Bundesligaspieler Lazar Samardzic tatsächlich nach Deutschland zurückkehrt, werden die finalen Tage der am Dienstag endenden Transferperiode zeigen.