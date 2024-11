Transfergerüchte: Werder Bremen & Union Berlin im Rennen um Jens Castrop?

Dienstag, 19.11.2024 - 11:30 Uhr

Von: Asanka Schneider

So langsam nimmt der Transfermarkt Fahrt auf, denn in wenigen Wochen öffnet dieser seine winterlichen Pforten und schon jetzt schauen sich mit dem SV Werder Bremen und dem 1. FC Union Berlin nach potenziellen Verstärkungen um. Dabei geht der Blick scheinbar in die 2. Liga, wie der Bezahlsender „Sky“ zu berichten weiß.

Das Objekt der Begierde steht beim 1. FC Nürnberg unter Vertrag und könnte demnächst in der Bundesliga auflaufen. Der Name Jens Castrop wird derweil bei beiden genannten Bundesligaklubs gehandelt, wenn man den aktuellen Transfergerüchten Glauben schenken kann. Demnach sollen die Verantwortlichen des SV Werder Bremen ein Auge auf den jungen Mittelfeldspieler geworfen haben, der zudem auch noch von anderen Klubs beobachtet werden soll.

Castrop will in die Bundesliga

Jens Castrop wechselte im Sommer 2023 aus der Zweitvertretung des 1. FC Köln zum 1. FC Nürnberg und entwickelte sich seit seinem Transfer zu den Franken prächtig. Mit seinen Leistungen spielte sich der 21-jährige in das Notizblock der Werderaner, die den deutschen U21-Nationalspieler intensiv unter die Lupe nehmen sollen.

Für den 1. FC Nürnberg kam das Talent bereits in 77 Partien zum Einsatz. Dabei gelangen ihm gar 5 Tore und 6 Vorlagen. Allein in dieser Spielzeit stand er wettbewerbsübergreifend in 11 Partien für die Franken auf dem Platz (1 Tor / 1 Vorlage). Doch bald könnte das Kapitel in Nürnberg für ihn beendet sein, denn nicht nur Werder Bremen soll an ihm dran sein.

1. FC Nürnberg legt Ablösesumme fest

FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou bestätigte gegenüber „Sky“, dass einige Klubs wegen Jens Castrop anklopfen würden: „Also bei uns klopfen gerade viele Vereine für unsere Spieler an. Auch für Jens, weil er es einfach in den letzten Spielen sehr, sehr gut gemacht und sich stetig weiterentwickelt hat. Seitdem er bei uns ist, hatte er auch Rückschläge, aber er macht es jetzt im Training, aber auch in den Spielen viel seriöser und bestätigt, dass er eine hohe Qualität hat.“

Neben dem SV Werder Bremen scheint man sich auch beim 1. FC Union Berlin mit Jens Castrop zu beschäftigen. Der zentrale Mittelfeldspieler wäre dank seiner Polyvalenz auch einer, der als Rechtsverteidiger, aber auch im rechten Mittelfeld eingesetzt werden könnte. Klar ist jedoch auch, dass sich die Eisernen auf Verhandlungen einstellen müssten. Im Raum schwirrt eine Ablösesumme zwischen 2 bis 2,5 Millionen Euro.

Union Berlin ebenfalls interessiert

Diese genannte Ablösesumme würde Chatzialexiou gerne etwas in die Höhe treiben. Kein Wunder, da das Arbeitspapier des FCN-Youngsters noch bis zum Sommer 2026 Gültigkeit aufweist. Der Rechtsfuß macht keinen Hehl daraus, zukünftig in der Bundesliga auflaufen zu wollen. Aktuell steht der 1. FC Nürnberg in der 2. Liga auf Platz 7 der Tabelle mit 3 Punkten Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz.

Schon im Winter könnte dennoch ein Transfer des Rechtsfuß über die Bühne gehen. Ausgeschlossen ist dieses Szenario wohl nicht. Da neben den Eisernen und Werder Bremen weitere nicht genannte Klubs ebenfalls ihre Fühler nach dem Mittelfeldspieler ausstrecken, ist unklar, wohin es ihn am Ende verschlagen könnte.