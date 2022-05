Transfergerüchte: FC Schalke & Werder Bremen mit Interesse an F95-Star Sobottka

Donnerstag, 05.05.2022 - 11:49 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der FC Schalke 04 und Werder Bremen sind nicht nur im packenden Aufstiegskampf der 2. Liga direkte Konkurrenten. Die Ex-Bundesligisten kommen sich nun auch auf dem Transfermarkt ins Gehege. Die Aufstiegsrivalen haben es auf Marcel Sobottka von Fortuna Düsseldorf abgesehen.

Marcel Sobottka hat die Qual der Wahl! Fortuna Düsseldorf will den auslaufenden Vertrag mit seinem Mittelfeldchef unbedingt verlängern, doch eine Einigung ist aber derzeit nicht in Sicht. Denn: Der 28-Jährige ist auch in der 2. Liga Gerüchteküche ein heißes Thema. Laut „Sky“ liebäugeln mit dem FC Schalke und Werder Bremen zwei Aufstiegskandidaten um die ablösefreien Dienste des Sechsers.

FC Schalke will Ex-Spieler Sobottka - aber nur für 2. Liga

Vor allem ein FC Schalke Transfer dürfte für Sobottka reizvoll sein. Schließlich wurde der Leistungsträger der Fortunen in Gelsenkirchen geboren, zudem spielte er einst in der Jugend der Knappen. Bis der Rechtsfuß die Königsblauen im Sommer 2015, ohne einen Einsatz für die Profis absolviert zu haben, verließ und in Düsseldorf anheuerte.

Kommt es sieben Jahre später zur Schalke-Rückkehr von Marcel Sobottka. Ein Engagement in der Veltins-Arena ist nicht wirklich zu erwarten. Denn gemäß der FC Schalke Transfergerüchte wollen die Knappen Sobottka nur dann zurückholen, wenn der anvisierte Aufstieg in die Bundesliga nicht gelingt. Allerdings führt der formstarke Revierklub die 2. Liga Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung an, der Aufstieg ist in greifbarer Nähe. Im Falle einer Bundesliga-Rückkehr will sich Schalke offenbar anderweitig nach Verstärkung für das defensive Mittelfeld umsehen.

Marcel Sobottka: Bei Interessent Werder Bremen droht Konkurrenz

Aber auch die Werder Bremen Transfergerüchte um Marcel Sobottka sind zumindest mit einem kleinen Fragezeichen zu versehen. Zumal sich im Kader der Grün-Weißen bereits drei nominelle Spieler für die entsprechende Position befinden. Die Rede ist von Ilia Gruev, Nicolai Rapp und Christian Groß.

Nichtsdestotrotz will der SV Werder dem Vernehmen nach auf der Sechs personell nachrüsten und liebäugelt hierfür mit Sobottka. Dieser genießt bei Fortuna Düsseldorf große Wertschätzung und zählt unter Trainer Daniel Thioune zu den absoluten Führungsspielern. Ist er fit, ist Sobottka gesetzt. In der laufenden Saison verzeichnete der Vize-Kapitän für den Zweitligisten 23 Ligaeinsätze (4 Vorlagen).

Union Berlin und VfL Bochum ebenfalls interessiert?

Vor wenigen Wochen war Sobottka darüber hinaus Bestandteil einiger Bundesliga Transfergerüchte. So wurde der 1,85 Meter große Mittelfeldabräumer auch beim 1. FC Union Berlin und dem VfL Bochum gehandelt. Ebenfalls spannende Optionen für Marcel Sobottka, der somit seine bisherigen 32 Einsätze im deutschen Fußballoberhaus für Düsseldorf ausbauen könnte.

Eine Tendenz, bei welchem Klub Sobottka künftig spielt, gibt es noch nicht. Fest steht nur, dass es angesichts der Interessenten stark nach einem Abschied aus der Merkur Spiel-Arena zu Düsseldorf aussieht.