Transfergerüchte: Werder Bremen baggert am ablösefreien England-Talent Lee Buchanan

Dienstag, 31.05.2022 - 12:32 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Hat der SV Werder Bremen die nächste Verstärkung für die Abwehr an der Angel? In der Transfermarkt Gerüchteküche wird zumindest Lee Buchanan mit dem Bundesliga-Aufsteiger in Verbindung gebracht. Der englische Linksverteidiger kann Derby County ablösefrei verlassen, befindet sich aber noch bei anderen namhaften Klubs auf dem Radar.

Werder Bremen war schon recht fleißig auf dem Transfermarkt und hat vor allem in der Defensive personell nachgerüstet. Mit Niklas Stark von Hertha BSC und Amos Pieper von Arminia Bielefeld wurden bereits zwei neue, bundesliga-erprobte Innenverteidiger ablösefrei verpflichtet. Nun könnte sich die nächste Defensivkraft im Anflug auf die Weser befinden.

Wechsel zum SV Werder: Lee Buchanan verlässt Derby County

Schließlich kursieren Werder Bremen Transfergerüchte, wonach die Grün-Weißen an Lee Buchanan dran sein sollen. Das lässt die in Sachen SVW Transfernews für gewöhnlich gut informierte „Deichstube“ wissen.

Der junge Linksverteidiger, der auch im Abwehrzentrum einsetzbar ist, ist nur noch bis zum 30. Juni vertraglich an Derby County gebunden. Entsprechend würde auch dieser Werder Bremen Transfer ohne Ablösezahlung über die Bühne gehen. Beim englischen Zweitligisten, der aufgrund eines Insolvenzverfahrens und Abzuges von 21 Punkte aus der Championship abgestiegen ist, zählte der 21-jährige Youngster zum erweiterten Stammpersonal.

Bremen-Flirt Buchanan: Vielversprechendes Talent mit 3,5 Mio. Marktwert

So kam Lee Buchanan in 24 der 46 Partien im Unterhaus der Premier League zum Einsatz und stand dabei 24-Mal in der Startelf. Sein Trainer bei Derby County ist übrigens kein Geringerer als Fußballlegende Wayne Rooney.

Auf der Insel gilt Buchanan auf seiner Position als großes Talent. Nicht umsonst verbuchte der 1,79 Meter große Linksfuß auch einige Länderspieleinsätze (insgesamt sieben) für verschiedene U-Nationalmannschaften der Three Lions. Und dass der Youngster, der aus der eigenen Jugend von Derby stammt, Potenzial hat, deutet auch sein Marktwert an. Dieser wird immerhin auf 3,5 Millionen Euro taxiert.

Trotz starker Konkurrenz: Werder Bremen mit guten Chancen bei Lee Buchanan

Da überrascht es nicht, dass Werder Bremen nicht als einziger um Lee Buchanan buhlt. Dem Bericht zufolge sollen unter anderem auch Nottingham Forest, denen nach 23 Jahren die Rückkehr in die Premier League glückte, und der schottische Spitzenklub Celtic Glasgow heiß auf den aufstrebenden Linksverteidiger sein.

Klangvolle und starke Konkurrenz für den SV Werder im Transferpoker um Buchanan, dessen Abgang von den „Rams“ besiegelt ist. Dennoch soll Bremen gute Chancen auf den Zuschlag haben, wie es weiter heißt. Somit erscheint es durchaus denkbar, dass Lee Buchanan seinen nächsten Karriereschritt im Weserstadion macht. In der langen Transferhistorie der Grün-Weißen wäre Buchanan nach Dave Watson, der 1979 allerdings nur ein halbes Jahr für den SVW spielte, erst der zweite Engländer in Diensten von Werder Bremen.