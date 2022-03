Transfergerüchte: Werder Bremen schielt auf Kyereh! Duksch Thema bei Atalanta?

Mittwoch, 09.03.2022 - 08:40 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Werder Bremen befindet sich auf besten Wege Richtung sofortiger Bundesliga-Rückkehr. Im Aufstiegsfall wollen die Grün-Weißen personell nachrüsten und sollen hierfür bereits mit St. Paulis Topscorer Daniel-Kofi Kyereh ein mögliches Transfer-Wunschziel haben. Nicht die einzigen Werder Bremen Transfernews. Denn Atalanta Bergamo ist offenbar an Torjäger Marvin Ducksch interessiert.

In der 2. Liga gehören Tabellenführer Werder Bremen und der Dritte FC St. Pauli zu den Hauptdarstellen eines packenden Aufstiegskampfes. Nun könnte sich die direkten Konkurrenten auch auf dem Transfermarkt duellieren. Denn gemäß aktueller Werder Bremen Transfergerüchte haben es die Grün-Weißen auf den Topscorer der Kiezkicker abgesehen.

Krallt sich Werder Bremen Daniel-Kofi Kyereh von St. Pauli?

Daniel-Kofi Kyereh steht nach Informationen von „90min“ auf dem Einkaufszettel der Bremer, die demnach schon lange ein Auge auf den torgefährlichen Offensivakteur geworfen haben. In St. Pauli zählt Kyereh zu den absoluten Leistungsträgern und hat einen großen Anteil daran, dass man im Millerntor-Stadion endlich wieder von einer Rückkehr in die Bundesliga träumen darf.

Der 26-Jährige sammelte in 23 Ligaspiele stolze 19 Torbeteiligungen (9 Tore, 10 Vorlagen) und traf allein in den vergangenen vier Partien viermal. Der fünffache Nationalspielers Ghanas hat einfach einen Lauf. Doch statt sich im Casino auszutoben, will sich Kyereh vielmehr den Traum von der Bundesliga erfüllen. Vielleicht mittels eines Werder Bremen Transfers?

Auch FSV Mainz wohl an Kyereh dran! St. Pauli unter Druck

Keinesfalls auszuschließen. Aber wohl auch nur, wenn der FC St. Pauli seinerseits den Aufstieg verpasst und der SVW die sofortige Bundesliga-Rückkehr meistert. Darüber hinaus ist Kyereh auch Bestandteil vager 1. FSV Mainz 05 Transfergerüchte, wie zumindest die „Bild“ zu berichten weiß. Beim Kiezklub besitzt der offensive Mittelfeldspieler, der auch auf den Flügeln und als Mittelstürmer fungieren kann, auch nur noch einen gültigen Vertrag bis 2023.

Und der FC St. Pauli steht in dieser Personalie etwas unter Druck. Denn sollte es am Saisonende nicht mit dem Aufstieg klappen, wäre Daniel-Kofi Kyereh kaum zu halten. Und angesichts der kurz Restlaufzeit seines Arbeitspapiers könnten die Braun-Weißen einzig noch im Sommer eine adäquate Ablöse für den Rechtsfuß einstreichen. Seinen Marktwert konnte Kyereh aufgrund seiner starken Leistungen innerhalb dieser Saison auf aktuell 3 Millionen Euro verdoppeln.

Italiener berichten: Atalanta Bergamo am Torjäger Marvin Ducksch dran

Während Daniel-Kofi Kyereh in den SV Werder Transfernews als Neuzugang gehandelt wird, droht dem Zweitliga-Spitzenreiter auf der anderen Seite aber selbst ein prominenter Abgang. Zumindest wenn man Transfergerüchten aus Italien Glauben schenken mag. Wie die „Tuttosport“ vermeldet, weckt Marvin Ducksch Begehrlichkeiten bei Atalanta Bergamo.

Der 28-Jährige hat in dieser Saison 14 Treffer für die Hanseaten erzielt und ist damit Top-Torschütze des Klubs. Bremen hatte Ducksch erst im vergangenen Sommer für 3,5 Millionen Euro vom Ligarivalen Hannover 96 an Land gezogen und damit einen Volltreffer gelandet. Doch sollten die Infos der italienischen Sportzeitung stimmen, dürfte der Mittelstürmer durchaus in Verlegenheit geraten. Schließlich stellt der Tabellenfünfte der Serie A aus Bergamo sowohl sportlich als auch finanziell eine sehr reizvolle Angelegenheit dar. Ducksch soll in seinem bis 2024 datierten Kontrakt angeblich eine Ausstiegsklausel in Höhe von 5,5 Millionen Euro verankert haben. Somit wären Werder Bremen die Hände gebunden…