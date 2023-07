Transfergerüchte: Werder Bremen schielt auf Fodé Ballo-Touré - Füllkrug nach Florenz?

Montag, 10.07.2023 - 08:09 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der SV Werder Bremen durchforstet den Transfermarkt weiterhin nach einem neuen Linksverteidiger. Mit Fodé Ballo-Toure, der beim AC Mailand nur Ersatz ist, ist ein weiterer Kandidat auf dem Radar der Grün-Weißen gelandet. Die Zukunft von Niclas Füllkrug könnte derweil in Italien liegen. Die AC Florenz beschäftigt sich mit dem Werder-Torjäger, der aber offenbar nicht die erste Wahl ist.

Zwar verfügt Werder Bremen mit Anthony Jung und Lee Buchanan über zwei Linksverteidiger, dennoch wollen die Norddeutschen dem Vernehmen nach auf der linken Abwehrseite noch einmal personell nachrüsten. Die Blicke der Grün-Weißen auf dem Transfermarkt scheinen nun nach Mailand zu schweifen.

Wechsel zu Werder Bremen? Fodé Ballo-Touré denkt an Milan-Abschied

So weiß das Portal „footmercato.com“ von Werder Bremen Transfergerüchten zu berichten, wonach der Bundesligist Interesse an Fodé Ballo-Touré bekundet. Der 26-Jährige war vor zwei Jahren für 5 Millionen Euro von der AS Monaco zum AC Mailand gewechselt, allerdings konnte sich Ballo- bei der Rossoneri bislang keinen Stammplatz erobern und nimmt weiterhin eine untergeordnete Rolle ein.

Lediglich 14 Partien bestritt der senegalesische Nationalspieler (15 Länderspiele) vergangene Saison in der Serie A und Champions League. Stand dabei auch nur fünfmal in der Startelf bzw. insgesamt 650 Minuten auf dem Feld. Zu wenig für die Ansprüche des gebürtigen Franzosen, der im Sinne von mehr Spielpraxis einem Milan-Abschied offen gegenüberstehen soll, wie es in der Werder Bremen Transfernews weiter heißt.

Nicht günstig & viel Konkurrenz: Ballo-Touré für SVW schwer zu bekommen

Trotz seines Reservistenstatus müsste der SV Werder für Fodé Ballo-Touré, der auch im linken Mittelfeld aushelfen kann, eine nicht zu verachtende Ablöse hinblättern. Schließlich hat der 1,82 Meter große Linksfuß noch einen gültigen Vertrag bis 2025 und einen Marktwert von 3,5 Millionen Euro.

Darüber hinaus haben die Bremen reichlich Konkurrenz im Transferpoker um Ballo-Touré. Zum einen soll der italienischen Erstligist FC Bologna um die Dienste des Linksverteidigers baggern. Zum anderen mischt mit dem FC Everton und FC Fulham noch ein Duo aus der finanzstarken Premier League mit. Das macht einen Werder Bremen Transfer von Ballo-Touré ins Weserstadion nicht wahrscheinlicher.

Niclas Füllkrug Thema beim AC Florenz

Derweil ranken sich neue Wechselgerüchte um Niclas Füllkrug, um den es zuletzt in der Werder Bremen Gerüchteküche etwas ruhiger war. Laut der „Bild“, die sich auf die „Corriere dello Sport“ bezieht, hat der AC Florenz ein Auge auf Bremens Top-Torjäger geworfen. Jedoch ist der 30-Jährige nicht die 1A-Lösung beim Finalisten der Conference League. Die Fiorentina bevorzuge den 26-jährigen Boulaye Dia vom Ligarivalen US Salernitana.

Dia machte vergangene Saison mit 16 Ligatoren und sechs Vorlagen in der Serie A auf sich aufmerksam und wurde entsprechend mit einem hohen Preisschild versehenen. Unter 25 Millionen Euro ist der Mittelstürmer demnach nicht zu haben. Für Füllkrug soll dagegen eine Ablöse in Höhe von 15 Millionen Euro ausreichen, wie die italienische Sportzeitung vermeldet. Das ist jedoch etwas niedrig angesetzt. Zuletzt hieß es immer, dass Werder Bremen erst ab einer Offerte von Minimum 20 Millionen Euro über einen Füllkrug-Verkauf nachdenkt.