Transfergerüchte: Werder Bremen heiß auf Jeffinho? Auch drei Bayern-Talente im Visier

Montag, 14.11.2022 - 09:12 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Im Januar eröffnet der Bundesliga Transfermarkt seine Pforten. Ob Werder Bremen neue Spieler an Bord holt, wird sich zeigen. In der SVW Gerüchteküche werden derzeit aber fleißig Namen gehandelt. Neben dem brasilianischen Flügelflitzer Jeffinho, soll Bremen auch die drei Talente Maurice Krattenmacher, Leandro Morgalla und Tobias Bech im Auge haben.

Bemüht sich der SV Werder Bremen um einen brasilianischen Senkrechtstarter? Das Portal „Fogaonet“ will zumindest erfahren haben, dass die Grün-Weißen an Jeffinho interessiert sind. Der 22-Jährige zählt im brasilianischen Fußball-Oberhaus, der Série A, zu den Newcomern des Jahres.

Jeffinho: Werder Bremen heiß auf Dribbelkönig

Das belegt die offizielle Wahl der Liga. Denn Jeffinho landete in dieser Kategorie hinter 16-jährigen Wunderstürmer Endrick, um den sich heiße Real Madrid Transfergerüchte ranken, direkt auf dem 2. Platz. Jeffinho spielt derzeit noch für Botafogo in Rio de Janeiro, wo er noch einen Vertrag bis 2025 besitzt.

Für Botafogo sammelte der Angreifer in dieser Saison wettbewerbsübergreifend insgesamt 40 Einsätze, in denen er vier Tore erzielte und sieben Treffer vorbereitete. Der 1,76 Meter große Rechtsfuß, der vornehmlich auf dem linken Flügel wirbelt, gilt als äußerst trickreich. Nicht umsonst sammelte Jeffinho in der Séria A-Saison satte 70 erfolgreiche Dribblings. Kein anderer Spieler kam auf einen höheren Wert.

Werder Bremen Transfer: Jeffinho für zweistelligen Mio.-Ablöse?

Mit Dribbelkönig Jeffinho würde Werder Bremen zudem einen flexiblen Angreifer im Weserstadion begrüßen. Denn der Youngster, dem erst vergleichsweise spät der Durchbruch glückte, kann auch als Rechtsaußen sowie im offensiven Mittelfeldzentrum. Dennoch bleibt abzuwarten, wie sich die Werder Bremen Transfergerüchte um Jeffinho entwickeln.

Zumal der Transfernews aus Brasilien zufolge, Botafogo für seinen Leistungsträger eine beträchtliche Ablöse verlangen sollen. Die Rede ist von einem zweistelligen Millionen-Betrag. Trotz langer Restlaufzeit seines Arbeitspapiers etwas utopisch. Zumal Jeffinho derzeit bei „transfermarkt.de“ mit einem mageren Marktwert von 100.000 Euro gehandelt wird. Jedoch stammt der Wert aus dem Sommer.

Morgalla, Bech & Krattenmacher: SV Werder scoutet Talente

In der Werder Bremen Gerüchteküche geistern derzeit aber noch weitere Namen. Wie „90-min“ zu berichten weiß, haben die Grün-Weißen gleich drei Talente aus dem bayerischen Raum auf dem Zettel, die allesamt zuletzt regelmäßig beobachtet wurden. Mit dabei Leandro Morgalla. Der 18-Jährige vom Drittligisten 1860 München zählt zu den vielversprechendsten Innenverteidiger-Talenten und wird schon seit einiger Zeit von Bundesliga Transfergerüchten begleitet. Bei den Löwen zählt Morgalla zu den absoluten Säulen im Abwehrzentrum und wurde erst im September mit einem neuen Vertrag bis 2025 ausgestattet.

Mit Tobias Bech vom FC Ingolstadt konnte sich der Werder Bremen Transfernews zufolge noch ein weiterer Youngster aus der 3. Liga auf den grün-weißen Radar spielen. Der 20-jährige Däne war erst im Sommer für 550.00 Euro von Viborg FF zu den Schanzern gewechselt und weiß mit sechs Toren und einer Vorlage in 14 Ligaspielen zu glänzen. Dritter im Bunde ist Maurice Krattenmacher. Der 17-Jährige, der im Mittelfeld auf beiden Außenbahnen eingesetzt werden kann, überzeugt bei der SpVgg Unterhaching in der Regionalliga Bayern mit acht Scorerpunkten in 15 Partien