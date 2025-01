Transfergerüchte: VfL Bochum mit Interesse an Muslija & Wätjen?

Montag, 20.01.2025 - 13:10 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim VfL Bochum lebt die Hoffnung, dass man auch in dieser Saison den Klassenerhalt am Ende feiern könnte. Nachdem das Team von Trainer Dieter Hecking zur Pause mit 0:3 zurücklag, avancierte Myron Boadu mit seinem lupenreinen Hattrick gegen RB Leipzig fast noch zum Matchwinner. Einen wichtigen Punkt rettete der Revierklub am vergangenen Wochenende.

Abseits des Platzes scheint man sich dennoch mit potenziellen Verstärkungen für die Rückrunde zu beschäftigen. So sollen gleich zwei Spieler ins Visier der VfL-Verantwortlichen geraten sein, die mit den Bochumern in Verbindung gebracht werden. Zum einen handelt es sich um Kjell Wätjen und zum anderen um Florent Muslija.

Muslija beim SC Freiburg auf dem Abstellgleis

Der Journalist Philipp Rentsch, der bekennender Fan des VfL Bochum ist, streut indes das VfL Bochum Transfergerücht rund um Florent Muslija, der aktuell beim SC Freiburg unter Vertrag steht. Vor rund einem Jahr wechselte der mittlerweile 26-jährige vom SC Paderborn in den Breisgau, wo er bis dato auf 24 Pflichtspieleinsätze kommt.

Doch mittlerweile scheint seine Zeit beim Sportclub abgelaufen zu sein, denn in dieser Saison durfte der Linksaußen lediglich neun Kurzeinsätze im Trikot des SC Freiburg erleben. In den letzten sechs Bundesligaspielen stand der Angreifer zwar im Kader, musste jedoch das Spielgeschehen von der Bank aus verfolgen.

Schlägt VfL Bochum per Leihe zu?

Die Wege dürften sich also bald trennen, denn auf Startelfeinsätze dürfte Muslija kaum Hoffnungen haben. Die Chance für den VfL Bochum, den Stürmer, der auch im linken Mittelfeld und als offensiver Mittelfeldspieler zum Einsatz kommen kann, zu verpflichten? Beim Sportclub besitzt Muslija allerdings noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028.

Bei einem Marktwert von rund 2,5 Millionen Euro müsste der VfL Bochum also das nötige Kleingeld für den Rechtsfuß hinlegen. Gut möglich jedoch, dass die VfL-Bosse zunächst auf ein Leihgeschäft mit Kaufoption aus sind, sollte sich am Ende das Interesse verbriefen lassen.

BVB-Talent Wätjen ebenfalls Thema in Bochum

Ein weiterer Spieler, der in der Transfermarkt Gerüchteküche mit dem VfL Bochum in Verbindung gebracht wird, ist Kjell Wätjen. Das 18-jährige Talent von Borussia Dortmund wäre allerdings keine Sofortverstärkung, die der Pottklub so dringend benötigt. Dennoch berichtet „Ruhr Nachrichten“ über das vermeintliche Interesse der Bochumer.

Wätjen pendelt beim BVB zwischen der Zweitvertretung und dem Bundesligakader. In der Bundesliga kam er in dieser Spielzeit bisher auf 15 Spielminuten in zwei Einsätzen. Er gehört jedoch regelmäßig zum Bundesligakader von Borussia Dortmund. Der Mittelfeld-Youngster könnte per Leihe noch in diesem Winter an die Castroper Straße wechseln.