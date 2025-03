Transfergerüchte: 1. FC Nürnberg in Gesprächen mit SGE-Juwel Ayoub Chaikhoun

Freitag, 21.03.2025 - 15:29 Uhr

Von: Asanka Schneider

Verliert Eintracht Frankfurt im Sommer ein absolutes Toptalent? Hierbei ist die Rede von Ayoub Chaikhoun, der beim Bundesliga-Vierten zwar regelmäßig bei den Profis mittrainieren darf, aber auf sein Debüt im Profibereich noch warten muss. Dass er dies überhaupt bei der Frankfurter Eintracht erlebt, dürfte mehr als bezweifelt werden, denn der Youngster hat scheinbar andere Pläne.

Etwaige Meldungen, die beispielsweise die „Bild“ streut, berichten darüber, dass der 19-jährige das Angebot eines Profivertrages bei der SGE ausschlug. Soll heißen: Der Marokkaner entscheidet sich aller Voraussicht gegen eine weitere Laufbahn in der Main-Metropole. Seine Situation wird natürlich auch von der Konkurrenz wahrgenommen und so tauchen im gleichen Atemzug diverse 1. FC Nürnberg Transfergerüchte auf, wonach sich die Franken mit dem Mittelfeldspieler beschäftigen sollen.

Chaikhoun sieht bei Eintracht Frankfurt kaum Chancen

Ayoub Chaikhoun startet aktuell als Kapitän der Frankfurter U19 in der A-Junioren-Bundesliga, wo er in dieser Spielzeit bereits 5 Tore und ebenso viele Vorlagen abliefern konnte. Mit seinen Leistungen gehört der Mittelfeldmann zu den größten Talenten des Klubs. Ein Abschied zeichnet sich jedoch ab.

Der marokkanische U18-Nationalspieler besitzt bei Eintracht Frankfurt noch einen Vertrag bis zum anstehenden Sommer. Ein erstes Vertragsangebot für den Profbereich des Vereins lehnte der 1,83 Meter große Rechtsfuß indes ab, weil er einen zu großen Konkurrenzkampf auf seiner Position befürchtet. Grund genug für den 1. FC Nürnberg die Fühler nach Chaikhoun auszustrecken. Dem Bericht zufolge sollen schon die ersten Gespräche geführt worden sein, die dem Vernehmen nach sehr positiv verliefen.

Bochum, Hannover & TSG ebenfalls interessiert

Neben dem 1. FC Nürnberg sollen aber auch noch andere Klubs am zentralen Mittelfeldspieler dran sein. Chaikhoun wäre nicht nur einer für die Mittelfeldzentrale, sondern kann auch im offensiven Mittelfeld und auf der Sechs eingesetzt werden. Wie bereits erwähnt, gibt es noch weitere Interessenten. So werden der VfL Bochum, Hannover 96 und die TSG Hoffenheim mit dem 19-jährigen in Verbindung gebracht.

Und auch aus dem Ausland scheint man sich für Ayoub Chaikhoun zu interessieren. Wie die „Bild“ erfahren haben will, sollen Vertreter von Olympique Marseille ebenfalls über eine Verpflichtung des Youngsters nachdenken. Klar ist allerdings auch, dass der Transfer nicht komplett ohne Ablöse über die Bühne gehen wird, auch wenn sein Vertrag im Sommer ausläuft.

Nürnberg mit den besten Chancen?

Auch wenn keine klassische Ablösesumme verhandelt wird, muss sich ein potenzieller Abnehmer eine entsprechende Ausbildungsentschädigung ans Bein bin. Diese dürfte sich im fünfstelligen Bereich bewegen. Im Poker um das Mittelfeldjuwel soll der 1.FC Nürnberg die besten Karten haben.

Kein Wunder, denn der Club ist dafür bekannt, junge Talente zu verbessern und Einsatzzeiten im Profibereich zu gewährleisten. Schon in der Vergangenheit bewies dies der Zweitligist, wenn man an Can Uzun oder an Nathaniel Brown zurückdenkt. Beide Spieler haben den Durchbruch in der Bundesliga bereits geschafft.