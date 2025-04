Transfergerüchte: VfL Bochum streckt Fühler nach Mouanga aus

Mittwoch, 09.04.2025 - 15:10 Uhr

Von: Asanka Schneider

Sportlich gesehen steht der VfL Bochum in der Bundesliga mit dem Rücken zur Wand. Es droht der Abstieg in die 2. Liga. Am vergangenen Wochenende verlor der Ruhrpottklub zuhause mit 0:4 gegen den VfB Stuttgart – eine desaströse Leistung, die den Verein auf Platz 17 zurücklässt. Bei noch sechs ausstehenden Spielen sind es aktuell 6 Punkte bis ans rettende Ufer, wo aktuell der FC St. Pauli zu finden ist.

Der Verein muss in seiner Kaderplanung daher zweigleisig planen und so schaut man sich dem Anschein nach auch im Ausland nach potenziellen Verstärkungen für die kommende Saison um. Wie der für gewöhnlich gut informierte französische Reporter Mohamed Toubache-Ter berichtet, sollen die Bochumer Interesse an einer Verpflichtung von Yael Mouanga gezeigt haben.

Mouanga hilfsweise bei den Profis

Der 19-jährige Innenverteidiger steht derzeit beim HSC Montpellier unter Vertrag, wo er für die Zweitvertretung aufläuft. Vor rund einem Jahr verließ Yael Mouanga den insolventen französischen Klub Girondins Bordeaux und fand zugleich eine neue sportliche Heimat in Montpellier. Sein aktueller Verein leidet bei den Profis unter Verletzungssorgen, sodass das Abwehrtalent in dieser Spielzeit bereits achtmal dort aushelfen musste.

In fünf der acht Partien startete er sogar von Beginn an und machte seine Sache zugleich sehr gut. Gegenüber „Midi-Libre“ äußerte sich auch sein Trainer Gasset zur Zukunft des Youngsters: „Er glaubt an seine Einsatzchancen und gewinnt an Selbstvertrauen. Er möchte einen Profivertrag abschließen. Er bringt das mit, was uns aktuell fehlt: Aggressivität und Opferbereitschaft.“

Ablöse oder Ausbildungsentschädigung?

Fraglich ist allerdings, ob seine Zukunft beim HSC Montpellier liegen wird, denn die Scouts des VfL Bochum sind längst auf das Defensivtalent aufmerksam geworden. Klar ist allerdings auch, dass zumindest eine Ausbildungsentschädigung fällig werden dürfte. Bei einem Marktwert von rund 300.000 Euro dürfte diese jedoch in einem moderaten Bereich liegen, selbst wenn Mouanga in Montpellier seinen ersten Profivertrag unterschreiben und dann wechseln sollte.

Der 1,83 Meter große Innenverteidiger wäre wahrscheinlich beim VfL Bochum einer für die Zukunft, da ihm noch weitreichende Erfahrungen im Profibereich fehlen. Er dürfte also langsam an die Mannschaft und an die Bundesliga, respektive 2. Liga herangeführt werden, sofern ein Wechsel im Sommer über die Bühne gehen wird.

Nächster Schritt beim VfL Bochum?

Für Yael Mouanga wäre es zugleich der erste Wechsel außerhalb Frankreichs. Die VfL Bochum Transfergerüchte besagen, dass man sich aktuell stark mit dem Verteidiger beschäftigt. Ob noch andere Vereine aus Frankreich oder gar dem europäischen Ausland Interesse an einer Verpflichtung von Mouanga haben, ist derweil nicht bekannt.

Mouanga könnte indes beim VfL Bochum den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere unternehmen. Bis zum Sommer ist es nicht mehr lange und sollte man tatsächlich ernsthaftes Interesse an ihm haben, so müsste man wahrscheinlich zeitnah Nägel mit Köpfen machen.