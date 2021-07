Transfergerüchte Gladbach: Bensebaini zur AS Rom? Zakaria zum SSC Neapel?

Dienstag, 06.07.2021 - 10:30 Uhr

Von: Robert Freiberg

Machen gleich zwei Gladbach-Stars den Abgang Richtung Italien? In der Borussia Mönchengladbach Gerüchteküche wird Ramy Bensebaini mit der AS Rom in Verbindung gebracht. Er könnte den verletzten EM-Star Leonardo Spinazzola vertreten. Zudem soll der SSC Neapel auf der Suche nach einem neuen Mittelfeldspieler seine Fühler nach Denis Zakaria ausstrecken.

Borussia Mönchengladbach ist in den Fokus von Serie A Transfergerüchten geraten. Demnach liebäugelt die AS Rom mit einer Verpflichtung von Linksverteidiger Ramy Bensebaini. Der neue Roma-Coach José Mourinho soll große Stücke auf den 26-Jährigen halten, der bei den Fohlen seit seiner Ankunft vor zwei Jahren eine starke Entwicklung genommen hat.

Gladbach: Roma mit loser Anfrage für Ramy Bensebaini

Die AS Rom habe laut dem italienischen Transferexperten Gianluca Di Marzio auch schon einen ersten Vorstoß unternommen, um die Verkaufsbereitschaft der Fohlen in Erfahrung zu bringen. Über etwaige Ablösesummen gibt es allerdings noch keine Informationen. Fakt ist, dass Ramy Bensebaini im Borussia-Park noch einen Vertrag bis 2023 besitzt und mit einem Marktwert von 22 Millionen Euro zu den wertvollsten Akteuren im Fohlenstall gehört.

In der italienischen Hauptstadt könnte Ramy Bensebaini, der in der abgelaufenen Saison in 25 Ligaspielen auch vier Treffer erzielte, als Ersatz für Leonardo Spinazzola fungieren. Der italienische Nationalspieler hatte sich bei der EM 2021 einen Achillessehnenriss zugezogen und wird mindestens für den Rest des Jahres ausfallen.

Mourinho und Serie A für Bensebaini reizvoll?

Allerdings hätte Bensebaini in Spinazzola nach dessen Genesung einen hochwertigen Kontrahenten im Kampf um einen Stammplatz. Dennoch könnte den Algerier neben monetären Gesichtspunkten allein schon die Aussicht, unter Star-Trainer José Mourinho zu arbeiten und in der wieder stärker werdenden Serie A zu spielen reizen. Wenngleich dem Linksverteidiger eine Affinität zur Premier League nachgesagt wird.

Sollten sich die Gladbach Transfergerüchte um Ramy Bensebaini bewahrheiten und der Linksfuß auf einen Abschied drängen, müsste sich die Borussia ihrerseits nach einem neuen Linksverteidiger umschauen. Zumal Routinier Oscar Wendt im Sommer Gladbach bereits verlassen hat.

Bietet SSC Neapel 28 Mio. für Gladbach-Star Zakaria?

Denis Zakaria, um den sich schon seit geraumer Zeit Wechselgerüchte ranken, ist derweil ins Visier des SSC Neapel gerückt. Das wusste zumindest der Journalist Ciro Venerato in einer italienischen Radioshow zu berichten. Dabei wurde auch schon über etwaige Ablösesummen spekuliert. Demnach wäre Napoli bereit, 28 Millionen Euro für den defensiven Mittelfeldspieler auf den Tisch zu blättern.

Ein durchaus angemessener Preis. Zumal Zakaria vertraglich in Gladbach nur noch ein Jahr bis Ende Juni 2022 gebunden ist und dessen Marktwert mit 30 Millionen Euro taxiert wird. Ein Abschied vom Niederrhein ist beim Schweizer Nationalspieler, der beim starken EM-Auftritt der Nati nur eine Nebenrolle spielte, in der aktuellen Transferperiode durchaus denkbar. In der Transfer Gerüchteküche wurde der 24-Jährige, der auf eine durchwachsene Saison am Niederrhein zurückblickt, auch schon beim FC Bayern, Manchester City und FC Arsenal gehandelt. Erhärtet hat sich bislang aber keine dieser Spekulationen.