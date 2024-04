Transfergerüchte: 1. FC Union Berlin vor Verlust von Danilho Doekhi?

Mittwoch, 10.04.2024 - 12:00 Uhr

Von: Asanka Schneider

Bundesligist Union Berlin droht ein erneuter Umbruch zur neuen Saison. In Köpenick ist es man bereits gewohnt, denn zu jeder neuen Spielzeit kamen und gingen Spieler, die teils bei anderen Klubs den nächsten Schritt ihrer Karriere begehen wollten. Man denke nur an Robert Andrich zurück, der bei Bayer Leverkusen zum Nationalspieler aufstieg.

Aktuelles Interesse gibt es derweil an Danilho Doekhi, der allerdings schon in der Vergangenheit beispielsweise in der englischen Premier League gehandelt wurde. Und abermals tauchen englische Transfergerüchte auf, die sich mit dem Niederländer beschäftigen. Gut möglich, dass sich die Wege im Somme also trennen werden.

AS Rom bereits vor einem Jahr interessiert an Doekhi

Im Sommer 2022 kam Doekhi ablösefrei von Vitesse Arnheim zu den Eisernen, wo er sich in Windeseile zum absoluten Stammspieler und Leistungsträger entwickelte. Insgesamt absolvierte er seit seinem Transfer 58 Partien für Union Berlin (8 Tore / 2 Vorlagen). Unter Trainer Nenad Bjelica gilt der Innenverteidiger als gesetzt. In der laufenden Saison verpasste der Abwehrspieler 7 Spiele aufgrund einer Blessur.

Spielte er, so durfte er stets über die volle Distanz mitwirken. Beim FCU ist er im Grunde unantastbar. Seine Leistungen sind natürlich auch anderen Klubs nicht verborgen geblieben. Tauchten vor einem Jahr AS Rom Transfergerüchte auf, sind es nun Klubs aus England, die ihre Fühler nach Danilho Doekhi ausstrecken, wie das englische Onlineportal „Football Insider“ berichtet.

FC Fulham streckt Fühler aus

Das Portal streut aktuelle FC Fulham Transfergerüchte. Und auch Crystal Palace soll an der Abwehrkante Interesse gezeigt haben. Kürzlich meinte FCU-Manager Oliver Ruhnert bezüglich eines möglichen Abgangs von Doekhi: „Danilho fühlt sich wohl bei uns und weiß, was er an Union hat. Wir sind in einer guten Position.“ Klar ist jedoch auch, dass der Vertrag des Rechtsfußes in einem Jahr ausläuft.

Unklar ist jedoch, ob sich der 1,90 Meter große Innenverteidiger weiterhin eine Zukunft im Trikot der Köpenicker vorstellen kann oder den nächsten Karriereschritt gehen möchte. Innerhalb der vergangenen 2 Jahre konnte Doekhi im Übrigen seinen Marktwert mehr als vervierfachen. Hatte er bei seinem Union Berlin Transfer 2022 noch einen geschätzten Marktwert von rund 4 Millionen Euro, so liegt dieser mittlerweile bei stolzen 17 Millionen Euro.

Crystal Palace ebenfalls mit Interesse

Sollte der FC Fulham also tatsächlich Interesse an einer Verpflichtung des 25-jährigen Niederländers haben, müsste der Klub im Sommer recht tief in die Tasche greifen. Neben dem FC Fulham soll auch Konkurrent Crystal Palace seine Fühler nach Danilho Doekhi ausgestreckt haben.

Für jenen Klub gilt dasselbe, denn ein Wechsel von Doekhi dürfte teuer werden. Die Berliner würden gerne mit dem Innenverteidiger verlängern. Sollte das Vorhaben scheitern, wäre es aus wirtschaftlicher Sicht fahrlässig, ihn nicht in diesem Sommer zu verkaufen. Man würde Gefahr laufen, ein Jahr später keine Ablöse mehr zu kassieren. Die Einnahmen dürften dann direkt reinvestiert werden, wie man es von den Eisernen kennt.