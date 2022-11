Transfergerüchte: 1. FC Union Berlin & 1. FC Köln an Luca Waldschmidt dran?

Montag, 21.11.2022 - 08:31 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Beim VfL Wolfsburg ist Luca Waldschmidt aufs Abstellgleis geraten, ein Tapetenwechsel im Januar bahnt sich an. Obwohl der Angreifer bei den Wölfen außen vor ist, ist er auf der Transfermarkt dennoch begehrt. So wird Waldschmidt beim 1. FC Union Berlin gehandelt, aber auch beim 1. FC Köln ist der Offensiv-Allrounder ein Thema.

Ganze 276 von 1.350 möglichen Spielminuten stand Luca Waldschmidt für den VfL Wolfsburg in dieser Saison auf dem Platz. In sieben Ligaeinsätzen blieb der 26-Jährige ohne Torbeteiligung. Noch bitterer für Waldschmidt: Seit Wölfe-Coach Niko Kovac fast gänzlich auf die Dienste des Lockenkopfes verzichtet, läuft es für die Niedersachsen wie am Schnürchen. Acht Spiele ohne Niederlage, die letzten vier Ligaspiele vor der WM-Pause allesamt gewonnen. Waldschmidt verbuchte während des Höhenflugs eine Spielminute!

Union Berlin: Bankdrücker Waldschmidt als typischer Union-Transfer

Da überrascht es nicht, dass der VfL Wolfsburg auf dem Bundesliga Transfermarkt nach einem Abnehmer für Waldschmidt schaut. Und nachdem um Verkaufskandidat Waldschmidt zuletzt FC Schalke Transfergerüchte die Runde machten, sollen nun zwei weitere Bundesligisten Interesse am ehemaligen A-Nationalspieler (7 Länderspiele, 2 Tore) bekunden.

Einer davon ist der 1. FC Union Berlin. Mit dieser Transfernews kommt der „Berliner Kurier“ um die Ecke. Und ja, ein Union Berlin Transfer von Luca Waldschmidt ist gleich aus mehreren Gründen ein realistisches Szenario.

1. FC Union hätte durchaus Bedarf an Luca Waldschmidt

Erstens sind die Eisernen Spezialisten darin, Spieler, die ins zweite Glied gerückt sind, wieder aufzupäppeln und zu alter Stärke zu verhelfen. Man denke nur an Max Kruse oder auch Robin Knoche, die im Stadion An der Alten Försterei und dank Trainer Urs Fischer regelrecht aufblühten. Außerdem könnte der 1. FCU durchaus noch Offensivverstärkung gebrauchen.

Mit 24 Ligatoren haben die fünftplatzierten Köpenicker die wenigsten Treffer in der oberen Hälfte der Bundesliga Tabelle vorzuweisen. Und abgesehen von Sheraldo Becker (7 Tore) ist die Torquote der anderen Union-Stürmer dürftig. Vor allem Jordan (3 Tore) befindet sich nach seinem vielversprechenden Start in einer Krise.

Waldschmidt zu Union Berlin? Leihe mit Kaufoption denkbar

Zugegeben, Luca Waldschmidt ist alles andere als ein klassischer Torjäger. Und ein echter Mittelstürmer ist der 1,81 Meter große Offensivakteur auch nicht. Vielmehr ein Allrounder, der auf den Flügeln oder als hängende Spitze agieren kann. Für den 1. FC Union dürfte Luca Waldschmidt durchaus eine interessante Personalie sein, der ins typische Transfer-Beuteschema passt.

Wenngleich klar ist, dass in diesem Union Berlin Transfergerücht ein Waldschmidt-Kauf nicht zur Debatte steht. Einzig ein Leihgeschäft im Januar ist denkbar, wobei sich der 1. FCU wohl eine Kaufoption sichern würde. In Wolfsburg besitzt der Linksfuß noch einen gut dotierten Vertrag bis 2025.

Auch 1. FC Köln wohl an Wölfe-Bankdrücker Waldschmidt dran

Aber auch beim 1. FC Köln ist Luca Waldschmidt offenbar ein Kandidat für eine Winter-Leihe. Das lässt zumindest die „Wolfsburger Allgemeine Zeitung“ wissen. Und auch die 1. FC Köln Transfergerüchte um den VfL-Bankdrücker sind plausibel. Denn der Effzeh will die bevorstehende Transferperiode nutzen, um sich in der Offensive zu verstärken. Angesichts von gerade einmal 21 Ligatoren nach 15 Partien wenig verwunderlich.

Dazu passt, dass Waldschmidt-Berater Volker Struth eine gute Verbindung zu den Geißböcken aus seiner Geburtsstadt pflegen soll. Außerdem ist die Personaldecke im RheinEnergieStadion etwas dünn. Torgarant Anthony Modeste heuerte beim BVB an, Florian Dietz fällt mit Kreuzbandriss wohl für den Rest der Saison aus und auch bei Mark Uth (Schambeinprobleme) gibt es reichlich Fragezeichen.