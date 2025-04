ANZEIGE

Union Berlin im Check: Auf diesen Positionen muss im Sommer Verstärkung her

Mittwoch, 23.04.2025 - 09:55 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der 1.FC Union Berlin hat sich in den letzten Wochen zusehends stabilisiert. Dank diverser guter Auftritte und Punktgewinne ist der Klassenerhalt nun sicher. Das ist gleichzeitig Grund genug, um die Planungen für die kommende Saison langsam ins Rollen zu bringen.

Die aktuelle Spielzeit hat nämlich insgesamt durchaus ein paar Schwachstellen des Union-Kaders offenbart. Gleichzeitig braucht es ein paar zielgerichtete Verstärkungen, um das System von Steffen Baumgart (noch) besser umsetzen zu können. Gelingt das, könnte die nächste Saison durchaus ruhiger werden, als die gegenwärtige lange Zeit gewesen ist.

Baumgart übernimmt in der Winterpause

Zum Jahreswechsel hat Steffen Baumgart den Trainerposten bei Union Berlin übernommen. Nach dem, trotz Negativserie etwas überraschendem Aus von Bo Svensson, fiel die Wahl wenig verwunderlich auf Baumgart, einen Trainer mit Union-Vergangenheit. Er sollte fortan wieder Schwung in den Verein und nicht zuletzt die Mannschaft bringen.

Zunächst versuchte Steffen Baumgart nach kurzer Vorbereitungszeit eine Viererkette in Berlin zu etablieren. Neutrale Beobachter und Analysten rieben sich damals etwas verwundert die Augen, denn Union hat dafür schlichtweg nicht die richtigen Spielertypen. Der Kader wurde auf eine Dreierkette ausgerichtet, das musste auch Baumgart nach ein paar Spielen einsehen.

Klatsche in Dortmund sorgt für Umdenken

Die ersten Ergebnisse und Leistungen unter Baumgart waren entsprechend durchwachsen. Exemplarisch folgten nach zwei guten Auftritten gegen Leipzig und Hoffenheim zum Beispiel ganze drei Niederlagen in Serie. Die 0:6-Klatsche bei Borussia Dortmund sorgte nun endgültig dafür, dass Baumgart die Experimente mit der Viererkette einstellte und auf die bewährte Dreierkette zurückgriff.

Zwar konnte die dritte Pleite hintereinander nicht verhindert werden und man verlor an der Alten Försterei ausgerechnet gegen den Abstiegskandidaten Holstein Kiel, doch es sollte ein Wendepunkt in der Rückrunde der Hauptstädter werden. Seit dieser Heimniederlage am 2. März dieses Jahres ist Union Berlin nämlich ungeschlagen.

Systemumstellung begünstigt Erfolgsserie

Diese Ungeschlagenserie dauert nun bereits seit sechs Bundesligaspielen an. Beeindruckend ist sie vor allem aufgrund der bespielten Kontrahenten. Schließlich traten Baumgarts Mannen auswärts bei Eintracht Frankfurt an, empfingen den FC Bayern München und gastierten beim Vorjahresmeister Bayer Leverkusen. Die anderen beiden Partien beim SC Freiburg, gegen Wolfsburg und den VfB Stuttgart waren zudem nicht weniger herausfordernd.

Die Bilanz aus diesen sechs Partien: Drei Siege und drei Unentschieden. Das kann sich absolut sehen lassen. Besonders die (überwiegend) defensive Kompaktheit mitsamt einem schnellen, zielgerichteten Umschaltverhalten war ausschlaggebend für diese eindrucksvolle Union-Phase. Es war sozusagen die Rückkehr zu den Stärken der vergangenen Tage unter Urs Fischer, die Union Luft im Abstiegskampf verschafft und den Klassenerhalt bereits nahezu gesichert hat.

Die Kader-Baustellen für Union in diesem Sommer

Allerdings sollten die letzten Ergebnisse sowie die Platzierung im Tabellenmittelfeld nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich der Union-Kader etwas verändern wird und auch muss. Besonders die von Baumgart präferierten Verstärkungen sollten im Sommer kommen, um seine Art Fußball noch weiter etablieren zu können. Doch auf welchen Positionen besteht derzeit Nachholbedarf?

Die erste offensichtliche Baustelle sind die defensiven Außenbahnen oder auch Schienen in der Dreier- oder auch Fünferkette. Hier stehen nominell mit Rothe und Roussillon für die linke sowie Juranovic und Trimmel für die rechte Seite vier Spieler bereit. Doch wirklich überzeugen konnten die genannten Akteure, mit Ausnahme von Christopher Trimmel, oftmals nicht. Insbesondere bei Roussillon und Juranovic könnte es im Sommer zum Abschied kommen.

Veränderungen im zentralen Mittelfeld denkbar

Eine weitere Baustelle könnte das zentrale Mittelfeld der Eisernen werden. Mit Rani Khedira steht der stabilste Spieler und Identifikationsfigur des Vereins unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung seines auslaufenden Kontrakts, doch abgesehen vom aktuell verletzten Eigengewächs Aljoscha Kemlein, sollte sich niemand seinem Kaderplatz zu sicher sein.

Zwar präsentierten sich András Schäfer und Janik Haberer zuletzt formstärker, doch über weite Strecken der Saison hatten auch sie mit inkonstanten Leistungen zu kämpfen. Zudem laufen Lucas Tousart und Neuzugang László Bénes den eigenen Ansprüchen weiter hinterher. Besonders der Slowake Bénes galt im vergangenen Sommer noch als einer der Königstransfers, hat sich jedoch noch nicht zurechtgefunden.

Sturmzentrum als Hauptproblem

Die womöglich größte Baustelle befindet sich jedoch im Sturmzentrum. Steffen Baumgart war bei seinen Stationen oftmals dann erfolgreich, wenn er einen klaren Zielspieler im Sturm hatte. Beim 1.FC Köln war das Anthony Modeste und beim Hamburger SV in den erfolgreichen Spielen Robert Glatzel. Bei Union Berlin gibt es diesen treffsicheren Neuner aktuell nicht. Der ausgeliehene Serbe Andrej Ilic, Kevin Volland und Ivan Prtajin erfüllen diese Rolle nicht. Ilic avancierte beim 4:4- Remis gegen den VfB Stuttgart zum Doppelpacker, allerdings konnte er noch nicht vollends überzeugen. Vollands Abgang ist bereits bestätigt, denn er wechselt zur neuen Saison zum TSV 1860 München.

Im vergangenen Winter verpflichtete Union Berlin mit Marin Ljubicic einen weiteren Mittelstürmer, doch auch er funktioniert bislang noch nicht in Baumgarts System. Bester Torschütze des Teams ist weiterhin Benedict Hollerbach, der sicherlich auch in der kommenden Spielzeit eine gute Rolle bei den Köpenickern spielen sollte. Jedoch wird es wahrscheinlich viel Bewegung rund um Hollerbach geben und das ist absolut folgerichtig.

Transfergerüchte passen zu den Union-Baustellen

In der Transfermarkt Gerüchteküche werden bereits seit ein paar Wochen fleißig immer neue Namen für das Transferfenster im Sommer diskutiert. Grundsätzlich erkennt man auch an diesen Spekulationen gut, auf welchen Positionen der Schuh redensartlich am meisten drückt. Es sind besonders die zuvor genannten Baustellen, welche von Fans und Analysten besprochen werden.

Besonders spannend sind dabei die gehandelten Youngster aus der 2. Bundesliga. Mit Ilyas Ansah vom SC Paderborn und Fisnik Asllani von Elversberg sind das zwei Spieler, die in der laufenden Spielzeit auf sich aufmerksam machen konnten. Während Ansah jedoch bei Eintracht Frankfurt hoch im Kurs stehen soll, müsste Asllani aus Hoffenheim weggelotst werden. Bei noch einem Jahr Restvertrag könnte man vermutlich einen fairen Preis aushandeln. Es wäre zudem die Rückkehr eines damaligen Eigengewächses.

Wie realistisch sind die Moukoko-Gerüchte?

Asllani könnte dann durchaus der gewünschte Zielspieler für das Sturmzentrum werden. In das Beuteschema und Anforderungsprofil würde er jedenfalls bestens passen. Doch neben ihm wird mit Youssoufa Moukoko ein weiteres bekanntes Gesicht in Berlin gehandelt. Baumgart wollte ihn bereits einige Male auf Leihbasis verpflichten, im Sommer könnte man einen neuen Versuch wagen.

„Tatsächlich standen die Chancen auf einen Moukoko-Transfer wohl nie besser als diesen Sommer. Auch in Nizza konnte sich der 20-Jährige nicht durchsetzen und Dortmund strebt weiterhin einen festen Abgang an, man würde ihm keine Steine in den Weg legen. Sollte Baumgart ihn also weiterhin gerne verpflichten wollen und beispielsweise in eine Doppelspitze zusammen mit einem anderen Spielertypen einbinden, kann das funktionieren”, so Dortmund-Experte Florian Först von Kickfieber.de. Es dürfte somit ein äußerst spannender Transfersommer der Köpenicker werden. Sollten die vorhandenen Baustellen geschlossen werden und die Mannschaft das System von Baumgart weiter verinnerlichen, dann kann die kommende Saison 2025/26 auf jeden Fall ruhiger werden, als es die aktuelle Spielzeit über weite Strecken gewesen ist.