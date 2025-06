Transfergerüchte: Union Berlin an Torschützenkönig Koulouris interessiert?

Freitag, 13.06.2025 - 15:51 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Kaderplanung des 1. FC Union Berlin ist in vollem Gange. Wer soll Benedict Hollerbach als Torjäger im Angriff der Eisernen ersetzen? Bisher fehlt den Berlinern einer, der in der Sturmspitze regelmäßig für Tore sorgt. Hollerbach kam zumeist über die Außen – im Sturmzentrum hingegen fehlte ein klassischer Neuner, der für Treffer sorgen kann. Auch wenn Andrej Ilic über seine Leihe hinaus nun fest in Köpenick bleibt, benötigt der Klub einen treffsicheren Mittelstürmer.

Dieser könnte aus Polen an die Alte Försterei wechseln, wenn man den Union Berlin Transfergerüchten Glauben schenken kann, die die „Berliner Zeitung“ und diverse andere polnischen Medien streuen. Die Rede ist hierbei von Efthymios Koulouris, der mit seinen 29 Jahren in der vergangenen Saison für Pogo Stettin für Aufsehen sorgte.

Koulouris für vergleichsweise wenig Geld zu haben?

Efthymios Koulouris krönte sich in der abgeschlossenen Saison der polnischen Ekstraklasa zum Torschützenkönig. Satte 28 Tore konnte der ehemalige griechische Nationalspieler für sein Team in 32 Partien erzielen. Wettbewerbsübergreifend kam er auf 37 Einsätze, in denen ihm gar 31 Treffer und 3 Assists gelangen. Mit diesen Werten empfiehlt er sich für einen Wechsel in eine stärkere europäische Liga.

Passend dazu sollen die Verantwortlichen des 1. FC Union Berlin ein Auge auf den 1,86 Meter großen Mittelfeldspieler geworfen haben. Kein Wunder, denn mit seinen 28 Liga-Treffern war er für die Hälfte aller erzielten Saisontore von Pogon Stettin verantwortlich. Koulouris besitzt beim polnischen Traditionsklub noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026.

Grieche erlebt neuen Höhenflug

Das bedeutet auch, dass sich Union Berlin auf etwaige Ablöseverhandlungen einstellen muss. Bei einem Marktwert von rund 3,5 Millionen Euro dürfte sicherlich ein beschaulicher einstelliger Millionenbetrag nach Stettin wandern, sofern man sich auf einen Transfer einigen sollte.

Efthymios Koulouris selbst wechselte im Sommer 2023 aus Österreich vom LASK nach Polen. Rund 900.000 Euro überwies Pogo Stettin, wobei sein damaliger Marktwert noch rund 1,2 Millionen Euro betrug. Dank seinen Leistungen konnte der Grieche diesen fast verdreifachen. Der Rechtsfuß scheint seine Karriere wieder in den Griff bekommen zu haben, nachdem er ab 2019 einen kleinen Marktwerteinbruch erlebte.

Noch andere Interessenten vorhanden?

Für den griechischen Goalgetter wäre ein Wechsel in die Bundesliga ein echter Karriereschritt, wenn auch ein später. Bisher kickte er in seiner griechischen Heimat, auf Zypern, in Frankreich und in Österreich. Bedeutet auch, dass Koulouris noch nie so wirklich bei einem Klub heimisch wurde.

Vielleicht ändert es sich, wenn sich Interesse der Köpenicker am Griechen verbrieft werden würde. Wie dem auch sei, seine Torquote aus der vergangenen Spielzeit spricht eindeutig für Koulouris. Die Frage ist nur, sind noch andere Klubs an ihm interessiert?