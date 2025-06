Transfergerüchte: Union Berlin thematisiert Transfer von Belhadj Mahmoud

Donnerstag, 12.06.2025 - 12:21 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die Kaderplanung des 1. FC Union Berlin ist bei Weitem noch nicht abgeschlossen. Bisher konnten die Eisernen Ilyas Ansah (SC Paderborn), Oliver Burke (Werder Bremen) sowie die zuvor ausgeliehenen Andrej Ilic und Woo-yeong Jeong verpflichten. Klar ist auch, dass der eine oder andere die Köpenicker noch verlassen dürfte.

Ein Abschiedskandidat wäre durchaus Lucas Tousart. Der 28-jährige Franzose kam bereits in der abgelaufenen Saison nur sehr unregelmäßig zum Einsatz, sodass eine weitere Zusammenarbeit in den Sternen steht. Sollte Tousart den Verein verlassen, scheinen die Berliner mit Mohamed Belhadj Mahmoud einen passenden Ersatz an der Angel zu haben, wie Sacha Tavolieri zu berichten weiß.

Union Berlin in ersten Gesprächen?

Die Union Berlin Transfergerüchte rund um Mohamed Belhadj Mahmoud gehen sogar soweit, dass die Verantwortlichen des FC Union bereits mit der Spielerseite Gespräche aufgenommen haben sollen. Zu gerne würde man den defensiven Mittelfeldspieler nach Köpenick lotsen, wie es heißt. Kein Wunder, denn der Tunesier trumpfte in der vergangenen Saison beim FC Lugano auf.

Wettbewerbsübergreifend stehen 42 Partien auf seinem Zettel. Darunter Einsätze in der Qualifikation zur Champions League, in der Europa League Qualifikation und in der Conference League. 10 Treffer und eine Vorlage konnte der Rechtsfuß in dieser Saison in allen Wettbewerben beisteuern. Mit seinen Leistungen sorgte der 25-jährige nicht nur in der Schweiz für Aufsehen.

RC Lens ebenfalls interessiert

So soll neben dem 1. FC Union Berlin auch ein Klub aus Frankreich seine Fühler nach dem tunesischen Nationalspieler ausgestreckt haben. Hierbei wird RC Lens genannt, der Mohamed Belhadj Mahmoud ebenfalls gerne in seinem Kader begrüßen wollen würde. Die Berliner müssen sich also durchaus gegen die europäische Konkurrenz durchsetzen, wenn man das Rennen um den Mittelfeldspieler gewinnen möchte.

Zudem wird ein Union Berlin Transfer des Sechsers, der auch im zentralen Mittelfeld aufgeboten werden kann, nicht unbedingt günstig ausfallen. Zwar besitzt sein Vertrag beim FC Lugano nur noch eine Laufzeit bis zum Sommer 2026, doch die Eidgenossen verlangen angeblich 5 Millionen Euro Ablöse.

Ersetzt der Tunesier Lucas Tousart?

Bei einem Marktwert von aktuell 4 Millionen Euro und einem Restvertrag von einem Jahr, dürfte FCU-Manager Horst Heldt sicherlich versuchen, eine etwaige Ablöse herunterzuhandeln. Für Belhadj Mahmoud wäre ein Wechsel in die Bundesliga zum 1. FC Union Berlin sein nächster Karriereschritt.

Sollte der 1,79 Meter große Mittelfeldspieler tatsächlich an die Alte Försterei wechseln, so wäre auch klar, dass sich die Zukunft von Lucas Tousart im Dress der Unioner in Luft aufgelöst haben sollte. Bereits jetzt herrscht auf der Sechs und im zentralen Mittelfeld der Berliner ein Überangebot an Spielern.