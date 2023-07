Transfergerüchte: Angelt sich Union Berlin Hertha-Star Lucas Tousart?

Mittwoch, 19.07.2023 - 10:55 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

In der Hauptstadt bahnt sich ein echter Transfercoup an! So soll Lucas Tousart von Hertha BSC kurz vor einem Wechsel zum Stadtrivalen 1. FC Union Berlin stehen. Die Union Transfergerüchte um den Mittelfeldspieler sind entsprechend heiß. Zumal die Berliner Klubs im Ablösepoker offenbar auch Einigung erzielt haben.

Der 1. FC Union Berlin könnte ausgerechnet von Hertha BSC namhafte Verstärkung holen. Denn wie „Bild“ und „kicker“ berichten, befindet sich Lucas Tousart im Anflug auf das Stadion An der Alten Försterei. Ein Wechsel des zentralen Mittelfeldspielers befindet sich demnach „in Sichtweite“.

Bis 7 Mio.€ Ablöse: Lucas Tousart vor Wechsel zum 1. FC Union

Den Union Berlin Transfergerüchten zufolge, haben sich beide Vereine auch schon auf die Ablösemodalitäten geeinigt. Demnach würden die Eisernen für den 26-Jährigen zwischen 6 bis maximal 7 Millionen Euro an Hertha BSC zahlen. Die Transfersumme soll an leistungsbezogene Bonusbedingungen geknüpft sein, wie es weiter heißt.

Bei der Alten Dame aus dem Olympiastadion steht Tousart nach dem Abstieg aus der Bundesliga zum Verkauf. Zumal die Herthaner zwingend Geld sparen müssen und nicht nur auf Transfereinnahmen angewiesen ist, sondern zudem auch Top-Verdiener wie Tousart von der Gehaltsliste bekommen wollen.

Statt Napoli-Wechsel - Tousart im Anflug auf Union Berlin

Dass Rekordeinkauf Lucas Tousart, für den die Blau-Weißen vor drei Jahren noch satte 25 Millionen Euro an Olympique Lyon zahlten, der Hertha in diesem Sommer den Rücken kehren wird und den Gang in die 2. Liga nicht mitantreten wird, zeichnete sich schon seit geraumer Zeit. Zumal der Franzose, dessen Vertrag bei den Charlottenburgern nur noch bis 2024 gültig ist, in der Bundesliga Gerüchteküche auch lange mit einem Wechsel in die Serie A in Verbindung gebracht wurde.

Hier machten allen voran SSC Neapel Transfergerüchte die Runde, die aber nicht konkreter wurden. Ganz anders die Sachlage beim 1. FC Union und Lucas Tousart. Alles deutet auf einen Union Berlin Transfer hin. Dieser dürfte angesichts der Rivalität der Klubs nicht ohne Nebengeräusche - vor allem aus den Fanlagern - über die Bühne gehen. Aber mit Tousart würden die Eisernen den Kader auch mit Hinblick auf die historische Teilnahme an der Champions League sinnvoll verstärken.

Pferdelunge Lucas Tousart als sinnvolle FCU-Verstärkung

Denn bei Hertha BSC zählte Lucas Tousart in der vergangenen Saison zu den Leistungsträgern. Auch mit seiner robusten Spielweise sowie seiner Lauf- und Zweikampfstärke würde der 1,85 Meter große Rechtsfuß ins Team von FCU-Trainer Urs Fischer passen. Darüber hinaus ist der erfahrene Hertha-Star ein Mentalitäts- und Führungsspieler und im Zentrum variabel einsetzbar.

Allerdings ist es denkbar, dass im Falle einer Tousart-Ankunft in Köpenick, die Rot-Weißen noch einen zentralen Mittelfeldspieler abgeben. Zumal mit Alex Kral ein neuer Achter in diesem Transfersommer beim 1. FCU anheuerte und Spieler wie Sami Khedira, Janik Haberer, Aissa Laidouni, Morten Thorsby oder Andras Schäfer um Einsatzzeit streiten. Möglich, dass in der Alten Försterei über einen Verkauf von Thorsby oder Schäfer nachgedacht wird.