Transfergerüchte: Union Berlin, Augsburg & Werder buhlen um Glatzel

Mittwoch, 27.03.2024 - 11:05 Uhr

Von: Asanka Schneider

Interessantes spielt sich gerade in der Transfermarkt Gerüchteküche ab, denn mit Robert Glatzel soll ein Stürmer bei gleich drei Bundesligisten auf dem Zettel aufgetaucht sein. Der 30-jährige besitzt zwar beim Hamburger SV noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027, doch ein Abschied vom Hamburger Volksparkstadion könnte im anstehenden Sommer erfolgen.

Eine Ausstiegsklausel könnte zudem dazu führen, dass der Mittelstürmer gar unter seinem aktuellen Marktwert den Verein verlassen darf. Wie die „Sport Bild“ berichtet hat der 1. FC Union Berlin, der FC Augsburg und erneut der SV Werder Bremen den treffsicheren Stürmer auf dem Zettel.

Holt Union Berlin Glatzel nach Köpenick?

Robert Glatzel hatte seinen Arbeitsvertrag beim HSV im Juni des vergangenen Jahres bis 2027 verlängert, will aber in der kommenden Saison unbedingt in der Bundesliga auflaufen. Alle drei Klubs bieten diese Gelegenheit an. Bei Union Berlin scheint man sich ebenfalls mit der 1,93 Meter großen Sturmkante zu befassen, wenn man den aktuellen Union Berlin Transfergerüchten des besagten Sportmagazins Glauben schenken kann.

Mit seiner Treffsicherheit hat Glatzel zumindest seine Zweitligatauglichkeit bereits unter Beweis gestellt. Dass die Eisernen mit Spielern aus unterklassigen Ligen bereits sehr gute Erfahrungen machen konnten, ist kein Geheimnis. Man denke nur an Kevin Behrens zurück, der an der Alten Försterei gar zum Nationalspieler aufstieg. Ebenso Robert Andrich, der bereits vor seinem Wechsel zu Bayer Leverkusen ein wichtiger Baustein im damaligen System von Ex-Trainer Urs Fischer war.

FC Augsburg & Werder ebenfalls interessiert – Klausel liegt bei 2,3 Mio.€

Aber die Unioner sind nicht allein im Buhlen um Robert Glatzel, denn auch der FC Augsburg soll ein Auge auf den Angreifer geworfen haben. Kein Wunder, denn in der 2. Liga kommt er auf 16 Treffer und 6 Torvorlagen in 26 Einsätzen. Und auch im DFB-Pokal knipste er einmal und legte einen weiteren Treffer auf. Beim HSV ist der gelernte Mittelstürmer absolut gesetzt.

Seine Stürmerqualitäten würden allerdings auch dem FC Augsburg gut zu Gesicht stehen. Dank einer Ausstiegsklausel, die bei 2,3 Millionen Euro liegen soll, könnte Glatzel die Rothosen trotz Vertrag bis 2027 verlassen. Wie bereits erwähnt, wird auch der SV Werder Bremen mit dem Goalgetter in Verbindung gebracht.

HSV-Abschied bei Aufstieg wohl vom Tisch

Das Interesse der Hanseaten an Glatzel ist indes nicht neu, denn der Torjäger wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach in diversen Werder Bremen Transfergerüchten mit dem Klub in Verbindung gebracht. Ein Abschied aus Hamburg könnte im Sommer tatsächlich erfolgen.

Denn noch ist nicht klar, ob der Hamburger SV endlich den Aufstieg in die Bundesliga packt oder nicht. Sollten die Nordlichter den Aufstieg abermals nicht eintüten, so könnte Glatzel seinen Traum von der Bundesliga durch einen Transfer zu einen der genannten Klubs wahrmachen.