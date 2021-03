Transfergerüchte: Union Berlin nimmt Hermannsson als Friedrich-Ersatz ins Visier

Mittwoch, 10.03.2021 - 08:34 Uhr

Von: Asanka Schneider

Beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin muss man sich mit dem Gedanken anfreunden, dass Marvin Friedrich die Eisernen im Sommer verlassen könnte. Der 25-jährige wird aktuell mit Bayer 04 Leverkusen in Verbindung gebracht und ein Wechsel zum Werksklub ist gar nicht so unwahrscheinlich.

Der Innenverteidiger könnte im Falle eines Transfers richtig Geld in die Kasse der Köpenicker spülen. Klar ist auch, dass der wertvollste Unioner adäquat ersetzt werden muss, sollten sich die Bayer Leverkusen Transfergerüchte bestätigen.

FCU-Manager Ruhnert sucht Friedrich-Nachfolger

Auf Union-Manager Oliver Ruhnert kommen triebsame Zeiten zu, denn die Mannschaft wird im Sommer erneut einen Umbruch erleben. Die Leihverträge von Taiwo Awoniyi, Nico Schlotterbeck, Loris Karius, Joel Pohjanpalo, Peter Musa und von Keita Endo enden im Sommer.

Und auch Marvin Friedrich könnte wie gesagt wechseln. Er selbst kann sich durchaus einen Abschied aus der Alten Försterei vorstellen, denn ein klares Dementi in Bezug zu einer weiteren Zusammenarbeit mit den Berlinern blieb kürzlich aus. Für Ruhnert heißt dies, er muss die Augen nach einem Nachfolger offenhalten.

Hjörtur Hermannsson der nächste Skandinavier bei den Eisernen?

Der Nachfolger könnte in der dänischen Superligaen gefunden worden sein, denn dort spielt Hjörtur Hermannsson für Bröndby IF. Der 26-jährige isländische Nationalspieler soll laut eines Berichts von „Tipsbladet“ auf dem Zettel der Köpenicker stehen. Passen könnte dieses Transfergerücht, denn Union Berlin scoutete in den vergangenen Jahren regelmäßig in Skandinavien.

So hat man aktuell gleich vier Spieler aus dem hohen Norden in seinen Reihen. Hermannsson dürfte auf dem ersten Blick allerdings nur eine Ergänzung zu Marvin Friedrich und Robin Knoche darstellen, denn mit einem Marktwert von rund 700.000 Euro liegt er weit hinter dem geschätzten Marktwert eines Friedrichs.

Starke Werte auf dem Platz

Unabhängig davon lassen sich seine Statistiken ganz vernünftig lesen. 143 Einsätze für Bröndby IF (3 Tore – 1 Vorlage) – 20 Tore konnte er in dieser Saison bei 14 Einsätzen verhindert! Und auch sein Passspiel gehört zu seinen Stärken, denn mit 84% aller angekommenen Pässe spielt er einen sehr sicheren Ball.

Mit seinen 26 Jahren verfügt der isländische Nationalspieler gar über internationale Erfahrung, denn 17 Mal stand er für sein Heimatland auf dem Platz. Ausgebildet wurde Hjörtur Hermannsson bei PSV Eindhoven, wo er den Sprung zu den Profis vor 5 Jahren nicht schaffte und sich daher Bröndby IF anschloss.

Hermannsson im Sommer ablösefrei zu Union Berlin?

Der 1,90 Meter große Innenverteidiger ist als Rechtsfuß unterwegs und kann daher auch als Rechtsverteidiger aufgeboten werden. Dadurch wäre er auch eine Alternative für FCU-Kapitän Christopher Trimmel und Julian Ryerson, die beide rechts hinten eingeplant sind.

Sollten sich die Union Berlin Transfergerüchte bestätigen, so wäre es für Hjörtur Hermannsson der nächste Schritt in seiner Karriere. Der Weg in die Bundesliga könnte also im Sommer bevorstehen. Gut für den 1. FC Union Berlin: Der Vertrag des Abwehrspielers läuft in diesem Sommer aus und somit wäre er ablösefrei zu haben, sofern man sich auf einen Wechsel verständigen sollte.