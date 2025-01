Transfergerüchte: Union Berlin & FC Augsburg an Mergim Berisha interessiert?

Dienstag, 21.01.2025 - 16:48 Uhr

Von: Asanka Schneider

Kommt es zu einer spektakulären Rückkehr von Mergim Berisha zum FC Augsburg? Der 26-jährige wechselte im Sommer 2023 für satte 14 Millionen Euro von den Fuggerstädtern zur TSG Hoffenheim. Doch nun tauchen erste FC Augsburg Transfergerüchte auf, die das Sportfachmagazin „Kicker“ derzeit streut. Glaubt man den Meldungen, so beschäftigt man sich beim FCA mit einer Rückkehr des einstigen Augsburger Torjägers.

Doch sein alter Klub ist nicht der einzige Interessent, der ein Auge auf Berisha geworfen haben soll. Demnach hat wohl auch der 1. FC Union Berlin seine Fühler nach dem ehemaligen deutschen Nationalspieler ausgestreckt. Vor allem die Berliner benötigen einen neuen Mittelstürmer, der die Ladehemmungen im Angriff der Eisernen beheben kann.

Berisha bei TSG Hoffenheim auf dem Abstellgleis

Scheinbar sehen die FCU-Verantwortlichen in Mergim Berisha genau jene Verstärkung, die so dringend benötigt wird. Der Mittelstürmer gehört bei der TSG Hoffenheim nicht mehr zum Stammpersonal, sodass nur Joker-Einsätze zu Buche stehen. Durfte er anfänglich noch regelmäßiger auf dem Platz stehen, wurde er in den letzten drei Partien gar nicht mehr berücksichtigt.

Vieles deutet auf einen vorrübergehenden Abschied aus Sinsheim hin. Ist es die Chance für die Unioner, Berisha leihweise in diesem Winter zu verpflichten? Dem Union Berlin Transfergerücht des „Kicker“ zufolge, denken die Eisernen tatsächlich über ein Leihgeschäft des 26-jährigen nach.

Union Berlin vor Leihe von Berisha?

Bei der TSG 1899 Hoffenheim besitzt Mergim Berisha noch bis zum Sommer 2027 unter Vertrag. Doch die Zeichen stehen mehr denn je auf Trennung. Interessant für die Verantwortlichen des 1. FC Union Berlin dürfte auch seine Polyvalenz im Angriffsspiel sein, denn Berisha könnte nicht nur als Sturmspitze, sondern auch hinter den Spitzen sowie auf Rechtsaußen agieren.

Funken die Eisernen dem FC Augsburg also noch dazwischen? Berisha wird nämlich, wie bereits erwähnt, auch mit seinem Ex-Klub in Verbindung gebracht. Eine Festverpflichtung kommt sowohl für den FCA als auch für Union Berlin wohl eher nicht infrage. Bei einem Marktwert von rund 7 Millionen Euro dürften beide Klubs eine etwaige Ablösesumme im zweistelligen Millionenbereich eher nicht stemmen können.

FC Augsburg vor Rückholaktion?

In Sachen Leihe befand sich der FC Augsburg vor dem vermeintlichen Interesse der Berliner noch in der Pole Position. Doch nun scheint sich das Blatt etwas gedreht zu haben, wenn man den Ausführungen des „Kicker“ Glauben schenken darf.

Mergim Berisha dürfte bei einem Wechsel in die Hauptstadt eine Sofortverstärkung darstellen. Genau jene Hoffnung hegen die Unioner, falls es zu einem Transfer des Torjägers kommen sollte. Der Transfer würde noch in diesem Winter stattfinden, wenn sich alle Parteien am Ende einig werden sollten.