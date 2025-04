Transfergerüchte: Union Berlin an Sirch & Geubbels interessiert?

Dienstag, 29.04.2025 - 15:42 Uhr

Von: Asanka Schneider

Den Klassenerhalt konnte der 1. FC Union Berlin bereits am vorletzten Spieltag sicherstellen, was den Verantwortlichen rund um Manager Horst Heldt Planungssicherheit in Sachen Kaderzusammenstellung für die kommende Saison gibt. Mit Hinblick auf den anstehenden Sommer dürfte sich einiges am aktuellen Kader verändern.

Klar ist, dass der eine oder andere den Verein verlassen wird. Der Abschied von Kevin Volland dürfte dabei nur der Anfang sein. Ersatz muss also her. Zudem möchte man sich punktuell verstärken. Dabei richten sich die Blicke anscheinend in die Schweiz und in die 2. Liga, wenn man den Union Berlin Transfergerüchten Glauben schenken kann, die der Bezahlsender „Sky“ und das Portal „Fussballtransfers.com“ streuen.

Union blitzte im Winter bei Geubbels ab

Unter den potenziellen Neuzugängen für die Saison 2025/26 soll sich weiterhin Willem Geubbels befinden. Am französischen Mittelstürmer waren die Eisernen angeblich schon im vergangenen Winter interessiert. Doch vor ein paar Monaten kassierte man noch eine Absage vom FC St. Gallen, wo der 23-jährige aktuell unter Vertrag steht.

Trotz der Abfuhr aus St. Gallen riss der Kontakt zu Geubbels wohl nie ab. Aufgrund seiner Leistungen ist den Verantwortlichen des FC St. Gallen bewusst, dass man den 1,86 Meter großen Angreifer wohl kaum über den Sommer hinaus halten kann. In der Schweiz rechnet man daher mit einem Geldregen, da der Vertrag des Rechtsfußes noch bis zum Sommer 2027 gültig ist. Zudem weist Geubbels einen Marktwert von rund 6 Millionen Euro auf.

Interesse an Geubbels auch aus England

In der laufenden Saison gehört der Mittelstürmer, der zudem auch auf beiden Sturmflügeln zum Einsatz kommen kann, mit seinen Leistungen zu den Leistungsträgern des Teams. In Zahlen ausgedrückt: 27 Einsätze, in denen er in der Super League 12 Tore erzielen konnte und zudem noch zwei Assists lieferte. Wettbewerbsübergreifend steht er gar bei 15 Treffern (2 Vorlagen) in 37 Partien.

Mit seinen Auftritten hatte er sich bereits im Winter auf die Zettel von Luton Town und den Blackburn Rovers gespielt. Mittlerweile sollen noch weitere englische Klubs ihre Fühler nach Geubbels ausgestreckt haben. Auch von losen Anfragen aus der Bundesliga ist die Rede. Beim 1. FC Union Berlin ist man derweil auf der Suche nach solch einem Knipser, womit Geubbels perfekt ins Anforderungsprofil der Berliner passen dürfte.

Luca Sirch ebenfalls im Visier

Neben Willem Geubbels soll auch noch Luca Sirch vom 1. FC Kaiserslautern ins Visier der Köpenicker geraten sein, wie „Sky“ berichtet. Demnach sollen sich FCU-Vertreter bereits nach dem Innenverteidiger erkundigt haben. Sirch wechselte im vergangenen Sommer ablösefrei von Lok Leipzig in die 2. Liga zum 1. FCK und ist seitdem nicht mehr aus der Startelf wegzudenken.

In dieser Saison kommt der Verteidiger, der zudem auch auf der Sechs und im zentralen Mittelfeld aufgeboten werden kann, wettbewerbsübergreifend auf 27 Einsätze (4 Tore / 6 Vorlagen). Neben den Berlinern sollen auch die TSG Hoffenheim sowie der FC Augsburg Interesse am Defensivspieler gezeigt haben. Sirch besitzt bei den Roten Teufeln noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026, während sein Marktwert auf rund 1,8 Millionen Euro taxiert wird.