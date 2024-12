Transfergerüchte: 1. FC Köln scoutet in Graz – Drei Spieler im Visier des Effzeh?

Dienstag, 10.12.2024 - 13:20 Uhr

Von: Asanka Schneider

Erst letzte Woche nahm die FIFA die Transfersperre des 1. FC Köln zurück. Für die FC-Bosse heißt das nun, dass man entspannt auf den Winter-Transfermarkt blicken kann, um sich für die Rückrunde in der 2. Liga zu verstärken. Dabei soll man gleich auf mehreren Positionen nachlegen wollen, wenn man auf die aktuellen Berichten vom „Express“ oder von „Rundschau-Online.de“ vertraut.

Scouts der Domstädter sollen sich vermehrt bei Sturm Graz in Österreich nach etwaigen Verstärkungen umschauen. So habe man angeblich Niklas Geyrhofer (Innenverteidiger), Mika Biereth (Mittelstürmer) und William Böving (Mittelfeld) ins Visier genommen. Klar ist auch, dass nicht alle drei Spieler verpflichtet werden können.

Biereth ein Thema beim 1. FC Köln?

Hinter den Kulissen arbeitet man fleißig am Kader, der in der Rückrunde den Aufstieg in die Bundesliga perfekt machen soll. Dazu benötigt der Klub jedoch noch die eine oder andere Verstärkung. Sowohl Christian Keller als auch Thomas Kessler waren beim Spiel der WSG Tirol gegen Sturm Graz zugegen, um sich besagte Spieler genauer anschauen zu können.

Vor allem im Sturm soll sich beim Effzeh noch etwas tun und so tauchen einige 1. FC Köln Transfergerüchte in Bezug auf Mika Biereth auf, wonach er zukünftig für den Zweitligisten auf Torejagd gehen könnte. In der österreichischen Bundesliga erzielte der junge Mittelstürmer in 16 Partien 11 Tore (5 Vorlagen). Und auch in der Champions League konnte sich der 21-jährige über einen Treffer freuen. Wettbewerbsübergreifend durfte Biereth in dieser Spielzeit in 24 Spielen mitwirken (13 Tore / 5 Vorlagen).

Biereth nicht günstig – Geyrhofer als Kilian-Ersatz im Sinn?

Kein Wunder also, dass auch der 1. FC Köln den dänischen U21-Nationalspieler auf dem Zettel hat. Die Chancen für eine Verpflichtung stehen allerdings nicht allzu gut, da auch andere europäische Vereine den Goalgetter auf dem Zettel haben dürften. Zudem wäre er nicht günstig zu haben, da sein Vertrag noch bis zum Sommer 2028 läuft und er einen Marktwert von rund 7 Millionen Euro aufweist.

Im Abwehrzentrum sieht man ebenfalls bedarf, nachdem sich Luca Kilian erneut schwer am Knie verletzt hatte. Der 25-jährige sollte in der Zweitvertretung Spielpraxis sammeln und muss nun erneut um sein Comeback auf dem Platz kämpfen. Vertreten könnte ihn Niklas Geyrhofer, der bei Sturm Graz in der Regel gesetzt ist.

Böving ebenfalls Thema in Köln

Mit starken Leistungen macht der 24-jährige auf sich aufmerksam. Anders als bei Biereth, wäre Geyrhofer im Sommer ablösefrei zu haben, da sein Vertrag im Sommer ausläuft. Denkbar wäre allerdings auch, dass man ihn im Winter für eine verhältnismäßig geringe Ablöse verpflichtet.

Ebenfalls eine Option, die für den Sommer interessant wäre, soll William Böving sein. Er wäre einer für die linke Mittelfeldseite und somit eine Alternative, falls sich Linton Maina für einen Abschied aus Köln entscheiden sollte. An Böving soll auch die TSG Hoffenheim Interesse haben. Aus der Serie A strecken zudem auch Udinese Calcio und AC Florenz ihre Fühler nach dem Mittelfeldspieler aus, der auch als Mittelstürmer und als offensiver Mittelfeldspieler agieren könnte.