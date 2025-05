Transfergerüchte: Hansa Rostock in Gesprächen mit VfB-Youngster Reichardt

Dienstag, 27.05.2025 - 14:12 Uhr

Von: Asanka Schneider

Als Zweitliga-Absteiger verpasste der FC Hansa Rostock die sofortige Rückkehr in die 2. Liga nur denkbar knapp. Am Ende der Saison landete die Kogge mit fünf Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz auf dem 5. Platz der 3. Liga. In der kommenden Spielzeit möchte man erneut den Angriff auf die Aufstiegsplätze wagen und dafür sollen die Weichen im anstehenden Sommer gestellt werden.

In Sachen Kaderplanung schauen sich die Verantwortlichen daher gezielt auf dem Transfermarkt um, wie die „Stuttgarter Nachrichten“ erfahren haben. Demnach haben die Rostocker wohl ein Auge auf Leon Reichardt geworfen, der seinen aktuellen Klub VfB Stuttgart verlassen wird, nachdem klar wurde, dass die Schwaben den auslaufenden Vertrag nicht verlängern werden.

Bleibt Reichardt der 3. Liga treu?

Bedeutet auch, dass der 20-jährige Verteidiger nach einer neuen Herausforderung sucht. Gemäß den aktuellen Hansa Rostock Transfergerüchten, die besagtes Medium streut, sollen sich die Verantwortlichen des FC Hansa Rostock mit Leon Reichardt bereits in Gesprächen befinden. Der Youngster steht also kurz vor seinem ersten Vereinswechsel im Profibereich, nachdem er die letzten 7 Jahre beim VfB Stuttgart verbrachte.

Seinen Traum von seinem Debüt in der Bundesliga konnte sich der gebürtige Böblinger nicht erfüllen und es scheint fast so, als würde er auch in der kommenden Saison seine Karriere in der 3. Liga fortsetzen, wo er in der abgelaufenen Spielzeit auf 28 Einsätze für die Zweitvertretung der Brustringträger kam.

Wechselt VfB-Youngster Reichardt nach Rostock?

Die Wege werden sich definitiv trennen und bisher scheinen die Avancen der Rostocker das Abwehrtalent ins Grübeln zu bringen, denn dem Vernehmen nach, sollen die Gespräche aussichtsreich verlaufen. Der ehemalige deutsche U19-Nationalspieler könnte bei Hansa Rostock mit seiner Drittligaerfahrung eine wichtige Rolle spielen, sofern er das Vertrauen des Trainers erhält.

In seiner Drittliga-Debütsaison gehörte Reichardt beim VfB Stuttgart zu den Leistungsträgern. Vor allem zu Beginn der Saison 2024/25 durfte er regelmäßig von Beginn an ran. Im Laufe der Spielzeit verlor er seinen Stammplatz und musste sich mit der Rolle des Jokers anfreunden.

Reichardt ablösefrei auf dem Transfermarkt

So stand Leon Reichardt am Ende an 35 Spieltagen im Kader der Stuttgarter Zweitvertretung (15 Startelfeinsätze). Weitere Einsätze im Trikot des DFB-Pokalsiegers kommen nicht hinzu. Vor zwei Jahren stattete man den Innenverteidiger, der auch als Linksverteidiger auflaufen kann, mit einem 2-Jahresvertrag aus, der nun endet.

Sein aktueller Marktwert liegt bei rund 300.000€, wobei Leon Reichardt noch nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt ist. Beim FC Hansa Rostock könnte sich der Defensivspieler weiterentwickeln und mit guten Leistungen ebenso dazu beitragen, dass die Kogge erneut um den Aufstieg in die 2. Liga mitspielt.