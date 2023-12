Transfergerüchte: Ao Tanaka & Fábio Silva beim SC Freiburg im Gespräch

Mittwoch, 13.12.2023 - 12:47 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der SC Freiburg könnte im Winter gleich mehrfach auf dem Transfermarkt zuschlagen. Für das zentrale Mittelfeld ist nun Ao Tanaka vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf an der Dreisam in den Fokus gerückt. Verstärkung für die Offensive könnte derweil aus der Premier League kommen. Fábio Silva von den Wolverhampton Wanderers befindet sich weiterhin auf dem SCF-Radar.

Der Sport-Club aus Freiburg blickt einer geschäftigen Transferperiode im Januar entgegen. Gleich für mehrere Mannschaftsbereiche wünscht sich Trainer Christian Streich neues Personal. So auch für das zentrale Mittelfeld. Hier nennt die „Sport Bild“ nun Ao Tanaka von Fortuna Düsseldorf als möglichen Kandidaten.

Holt SC Freiburg Ao Tanaka aus Düsseldorf?

Die SC Freiburg Transfergerüchte um Ao Tanaka könnten durchaus heiß werden. Zumal der japanische Mittelfeldspieler in Düsseldorf wie schon im Sommer ein Verkaufskandidat ist. Bei der Fortuna zählt der 25-Jährige zwar zu den Stammkräften und wusste in der bisherigen Hinrunde auch mit vier Toren und einer Vorlage zu überzeugen. Doch da der Zweitligist selbst auf dem Transfermarkt nach externer Verstärkung Ausschau hält, sind die Rheinländer auf Transfereinnahmen angewiesen.

Für einen SC Freiburg Transfer von Ao Tanaka, der variabel im zentralen Mittelfeld spielen kann, wäre zweifelsohne eine Millionen-Ablöse vonnöten. Der Rechtsfuß steht in Düsseldorf noch bis 2025 unter Vertrag und hat einen Marktwert von 2 Millionen Euro.

Tanaka nicht der einzige Mittelfeld-Kandidat in Freiburg

Allzu konkret ist die SC Freiburg Transfernews um Tanaka nicht. Denn in der Bundesliga Gerüchteküche werden derzeit auch andere Mittelfeldakteure mit dem SCF in Verbindung gebracht. Darunter Ardon Jashari vom FC Luzern oder Armin Gigovic vom FC Midtjylland.

Hinzu kommt, dass Ao Tanaka höchstwahrscheinlich zum Japan-Aufgebot für die Asienmeisterschaft (12. Januar bis 10. Februar) gehört. Damit würde Freiburgs potenzieller Neuzugang wohl erstmal einige Wochen fehlen. Ein nicht zu verachtender Fakt, der klar gegen eine Verpflichtung spricht.

SC Freiburg: Wanderers-Stürmer Fábio Silva weiter im Visier

Zudem wärmt die „Sport Bild“ die Premier League Transfergerüchte um ein Interesse der Freiburger an Fábio Silva auf. Schon im Sommer streckte Freiburg ihre Fühler nach dem portugiesischen Mittelstürmer auf, der sich aber für einen Verbleib bei den Wolverhampton Wanderers entschied, wo er noch bis 2026 vertraglich gebunden ist.

Zudem war Silva erst im November Thema in der SC Freiburg Gerüchteküche. Nun heißt es, dass man sich im Schwarzwald weiterhin intensiv mit Silva beschäftigt. Kein Wunder, geht dem Streich-Team in dieser Saison doch ein treffsicherer Stürmer ab. Das verdeutlichen allein schon die mageren 17 Tore nach 14 absolvierten Runden in der Bundesliga.

Freiburg braucht Torjäger: Ist Bankdrücker Fábio Silva die Lösung?

Doch als echter Goalgetter trat Fábio Silva diese Spielzeit nicht in Erscheinung. Im Gegenteil, bei den Wanderers sind die Dienste des 21-Jährigen so gut wie gar nicht mehr gefragt. Seit Anfang November schmorte der Rechtsfuß durchweg auf der Bank, der zuvor in der Premier League bei seinen mageren 262 Ligaminuten verteilt auf acht Einsätze torlos blieb.

Dass es Silva besser kann, zeigte sich in der Vorsaison bei seiner Hinrunden-Leihe an den RSC Anderlecht, für die er in 32 Partien an 15 Toren direkt beteiligt war. Für den Angreifer wäre ein Wechsel ins Europa-Park Stadion ein guter Ausweg seiner misslichen Lage, wobei für Freiburg wohl nur eine Leihe in Frage kommt. Eine Festverpflichtung des U21-Nationalspielers dürfte allein wegen seines Marktwertes von 15 Millionen Euro für Freiburg kaum zu bewerkstelligen sein.