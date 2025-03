Transfergerüchte: SC Freiburg & VfB Stuttgart im Rennen um Kömür?

Freitag, 07.03.2025 - 13:26 Uhr

Von: Asanka Schneider

Wie geht es mit Shooting-Star Mert Kömür beim FC Augsburg weiter? Der 19-jährige offensive Mittelfeldspieler schaffte zum Ende der vergangenen Saison endgültig den Sprung zu den Profis und feierte zugleich in der Rückrunde gegen die TSG Hoffenheim sein Debüt bei den Profis. Seitdem geht es für den Deutsch-Türken bei den Fuggerstädtern stetig aufwärts.

Seine Entwicklung ist auch der Konkurrenz aus der Bundesliga nicht verborgen geblieben, wie das Magazin „90Plus“ in Erfahrung gebracht haben will. Laut deren Transfergerüchte schauen vor allem Scouts des SC Freiburg und des VfB Stuttgart bei seiner Entwicklung wohl etwas genauer hin. Beide Klubs sollen bereits beim Youngster angeklopft haben, um einen Wechsel zu erörtern.

Mert Kömür beim FC Augsburg immer besser in Fahrt

Mert Kömür zählt mit seinen 19 Lenzen beim FC Augsburg zu den größten Talenten seines Jahrgangs und zusätzlich macht er mit seinen bisherigen Auftritten auf sich aufmerksam. In dieser Spielzeit kam der Mittelfeldspieler unter Trainer Jess Thorup auf insgesamt 12 Einsätze in der Bundesliga (1 Tor / 1 Vorlage). Mit seinen Auftritten scheint sich der gebürtige Dachauer in der Beletage des deutschen Fußballs zu etablieren, doch wie lange wird er noch bei den Fuggerstädtern bleiben?

Während Kömür zu Beginn der Saison vermehrt nicht im Spieltagskader stand, hat er mittlerweile seinen Weg gefunden. Behutsam möchte man ihn aufbauen, um das Talent nicht zu verheizen. Dies gelingt recht gut, wie auch seine Marktwertentwicklung beweisen dürfte. Kömür, der diverse deutsche U-Nationalmannschaften durchlief, steigerte seinen Marktwert mittlerweile auf 2 Millionen Euro.

SC Freiburg streckt Fühler aus

Beim SC Freiburg hält man anscheinend viel vom beidfüßig gleichermaßen stark spielenden Mittelfeldspieler. So wird er regelmäßig beobachtet – ebenso von den Scouts des VfB Stuttgart. Beim FC Augsburg steht der 1,83 Meter große Mittelfeldspieler allerdings noch bis zum Sommer 2027 unter Vertrag. Der FC Augsburg möchte gerne mit seinem Eigengewächs weiterarbeiten, doch ist unklar, wie die Spielerseite plant.

Glaubt man dem besagten Bericht, sollen sowohl der SC Freiburg als auch der VfB Stuttgart Kontakt mit dem Berater des Spielers aufgenommen haben. Aufgrund seines jungen Alters gilt Mert Kömür als entwicklungsfähig, der seine ersten Erfahrungen in der Bundesliga sammeln konnte. Bei beiden Klubs würde das Mittelfeld-Juwel hervorragend ins Beuteschema passen.

VfB Stuttgart ebenfalls in Kontakt mit Kömür

Anders als beim FC Augsburg, kann der SC Freiburg und auch der VfB Stuttgart mit einer möglichen Teilnahme an den europäischen Wettbewerben locken. Der schussgewaltige Youngster dürfte zudem bei anhaltenden Leistungen seinen Marktwert weiter steigern. Wie hoch die gewünschte Ablösesumme wäre, bei der der FCA schwach werden könnte, ist derzeit unklar.

Auf anderer Ebene könnte es um Mert Kömür ebenfalls spannend werden. Auch wenn er bisher einzig und allein für die U-Nationalmannschaften des DFB auf dem Platz stand, wirbt der türkische Fußballverband wohl intensiv um seine Dienste. Hierbei ist das letzte Wort also auch noch nicht gesprochen.