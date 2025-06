ANZEIGE

Transfergerüchte: SC Freiburg vor Doppelschlag auf dem Transfermarkt?

Donnerstag, 05.06.2025 - 13:22 Uhr

Von: Asanka Schneider

Interessantes spielt sich aktuell in der Transfermarkt Gerüchteküche ab. Mittendrin: der SC Freiburg! In Sachen Kaderplanung möchte man so schnell es geht Planungssicherheit erlangen, um auch für die kommende Saison eine schlagkräftige Truppe auf den Platz schicken zu können. Dabei tauchen zwei SC Freiburg Transfergerüchte auf, die recht interessant erscheinen.

Zum einen vermeldet „CNN Türk“, dass die Breisgauer scheinbar Interesse an einer Verpflichtung von Gökhan Gül gezeigt haben und zum anderen bringen diverse Medien Dorgeles Nene mit dem Bundesligisten in Verbindung. Beides Spieler, die auf unterschiedlichen Positionen zuhause sind.

Nene auf dem Sprung in die Bundesliga?

Vor allem Dorgeles Nene scheint aus der Sicht des SC Freiburg ein sehr interessanter Spieler zu sein. Der Außenstürmer steht aktuell in Österreich bei RB Salzburg unter Vertrag. Mit seinen 22 Jahren gilt er als entwicklungsfähig, was auch seine Marktwertentwicklung unterstreicht. Vor mehr als vier Jahren wechselte er zu den Salzburgern. Zu dieser Zeit betrug sein Marktwert schlappe 250.000 Euro – heute liegt dieser bei 8 Millionen Euro.

Dank seiner Entwicklung und guten Leistungen, konnte er seinen Wert erheblich steigern. In der abgelaufenen Saison gehörte Nene zu den Leistungsträgern seines Teams. Nicht nur in der österreichischen Bundesliga, sondern auch in der Champions League durfte der Linksaußen zumeist von Beginn an ran. Wettbewerbsübergreifend kam Dorgeles Nene auf 46 Einsätze (15 Tore / 9 Vorlagen).

Polyvalenz von Nene für den SC Freiburg interessant

Bei RB Salzburg besitzt Nene allerdings noch einen Vertrag bis zum Sommer 2028, sodass eine satte Ablöse im Raum stehen dürfte. Wie hoch sie wäre, ist derzeit nicht bekannt.

Der Rechtsfuß könnte durchaus ins Raster der SCF-Verantwortlichen passen, denn Nene kann nicht nur auf beiden Sturmflügeln agieren, sondern er wäre auch jemand für das Sturmzentrum. Seine Polyvalenz und seine internationale Erfahrung machen den Nationalspieler Malis sehr interessant für den Sportclub.

Gökhan Gül ebenfalls im Visier

Neben Dorgeles Nene soll auch Gökhan Gül ein Thema beim SC Freiburg sein. Der 26-jährige ist in Deutschland zudem kein Unbekannter, denn seine Jugend verbrachte der defensive Mittelfeldspieler beim VfL Bochum, ehe er über Umwege bei Fortuna Düsseldorf landete. Vor vier Jahren verließ er die Rheinländer und schloss sich Genclerbirligi Ankara an. Mittlerweile steht er bei Kasimpasa unter Vertrag und ist wohl heiß begehrt.

Wie berichtet wird, soll nicht nur der SC Freiburg seine Fühler nach dem Sechser ausstrecken, sondern auch Genua aus der Serie A, Al-Wahda, FK Krasnodar und Kocaelispor aus der türkischen Süper Lig. Gül absolvierte in der vergangenen Saison 25 Partien für seinen Klub (2 Tore / 3 Vorlagen). Sein Marktwert: 1,8 Millionen Euro. In den nächsten Tagen will sich der Sechser, der auch als Rechts- und Innenverteidiger agieren kann, entscheiden, wie es mit seiner Karriere weitergehen soll.