Transfergerücht: SC Freiburg ebenfalls an Beste interessiert

Freitag, 17.01.2025 - 12:07 Uhr

Von: Asanka Schneider

Eines der neuesten SC Freiburg Transfergerüchte betrifft Jan-Niklas Beste, der aktuell bei Benfica Lissabon unter Vertrag steht und dort zwischen Startelf und Reservebank pendelt. Wie der Bezahlsender „Sky“ vermeldet, soll es sogar schon erste Gespräche zwischen den Klubs stattgefunden haben.

Doch der Sportclub ist bekanntlich nicht der einzige Interessent, der sich mit dem ehemaligen Heidenheimer beschäftigt. Aus der Bundesliga wurde in den letzten Tagen auch Borussia Mönchengladbach als potenzieller Abnehmer genannt.

Freiburg von Beste angetan

Jan-Niklas Beste zeigte in den vergangenen Spielzeiten seine außergewöhnliche Fähigkeiten als Außenstürmer. Im Laufe der Zeit hat er sich zu einem vielseitigen Spieler entwickelt, der sowohl defensiv als auch offensiv Akzente setzen kann. Vor allem seine Technik, seine Schnelligkeit und sein taktisches Verständnis soll es den SC-Bossen angetan haben.

Im vergangenen Sommer wechselte der Angreifer für rund 8 Millionen Euro zu Benfica Lissabon, wo der 26-jährige einen Vertrag bis zum Sommer 2029 unterschrieb. Dort durfte er in dieser Saison sowohl in der portugiesischen Liga als auch in der Champions League regelmäßige Einsätze feiern. Wettbewerbsübergreifend stehen mittlerweile 22 Einsätze auf dem Zettel (2 Tore / 2 Vorlagen).

Beste auf dem Sprung zum Sportclub?

Zumeist kommt Beste als Linksaußen zum Einsatz, doch mit seiner Polyvalenz, dass er die komplette linke Seite beackern kann, macht er sich für den SC Freiburg interessant. Sollte der 1,75 Meter große Offensivspieler zum Sportclub wechseln, würde er dem Team sicherlich helfen, seine ambitionierten Ziele zu erreichen.

Aktuell steht der Klub in der Tabelle auf Platz 8, nachdem man am vergangenen Spieltag eine empfindliche 1:4-Klatsche gegen Eintracht Frankfurt erlebte. Das internationale Geschäft ist in greifbarer Nähe, denn die Breisgauer liegen nur drei Punkte hinter Platz 4, der die Teilnahme zur Champions League bereithält. Mit Beste könnte das Ziel sogar erreicht werden, falls es zu einem SC Freiburg Transfer kommen sollte.

12 Millionen Euro Ablöse stehen im Raum

Doch günstig dürfte ein Transfer des Außenstürmers nicht ausfallen, denn sein Klub Benfica Lissabon soll dem Vernehmen nach rund 12 Millionen Euro Ablöse fordern. Viel Geld für den Bundesligisten. Es Bedarf sicherlich einiges an Verhandlungsgeschick, da der SC Freiburg nicht dafür bekannt sind, so viel Geld für einen Neuzugang hinzulegen.

Aus dem Umfeld von Jan-Niklas Beste soll zu hören sein, dass er sich eine Rückkehr in die Bundesliga durchaus vorstellen könnte. Unklar ist jedoch, ob die Freiburger einen Wechsel noch in diesem Winter forcieren oder den Stürmer erst im Sommer holen wollen. Bis zum 3. Februar ist das Transferfenster noch geöffnet. Viel Zeit, um eine Entscheidung für diesen Winter zu treffen, bleibt also nicht.