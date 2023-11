Transfergerüchte: Stürmersuche - Balikwisha & Fábio Silva Thema beim SC Freiburg

Donnerstag, 23.11.2023 - 09:54 Uhr

Von: Asanka Schneider

Torgefahr strahlt der SC Freiburg in der bisherigen Bundesliga-Saison kaum aus. Entsprechend wollen sich die Breisgauer im Winter mit einem neuen Stürmer verstärken, der der lahmenden Offensive Beine macht. Zwei neue Kandidaten tauchen nun auf. Michel-Ange Balikwisha von Royal Antwerpen und Fábio Silva von den Wolverhampton Wanderers sind im Gespräch.

Mit 14 Toren nach elf Ligaspielen stellt der SC Freiburg eine der harmlosesten Offensivabteilungen. Top-Scorer mit drei Treffern ist Standardspezialist Vincenzo Grifo. Da überrascht es nicht, dass sich Christian Streich noch einen neuen Stürmer wünscht. Und der Sport-Club ist laut der „Sport Bild“ gewillt, seinem Langzeit-Trainer diesen Transferwunsch zu erfüllen.

SC Freiburg: Kommt Michel-Ange Balikwisha von Royal Antwerpen?

Gemäß der SC Freiburg Transfergerüchte führt eine Spur nach Belgien. Michel-Ange Balikwisha von Royal Antwerpen befindet sich demnach im Freiburger Visier. Der 22-Jährige zählt beim belgischen Champions-League-Teilnehmer zum Stammpersonal und konnte im bisherigen Saisonverlauf sieben Tore und für Vorlagen in 22 Pflichtspielen beisteuern.

Besonders in den vergangenen Wochen vor der Länderspielpause wusste Balikwisha mit vier Treffern in den letzten fünf Ligaspielen zu gefallen. Doch ein klassischer Strafraumstürmer ist der belgische U21-Nationalspieler mit kongolesischen Wurzeln nicht. Michel-Ange Balikwisha beackert vornehmlich die linke Außenbahn. Dort kann er seine Stärken als dribbelstarker und wendiger Flügelstürmer am besten einbringen.

Bis 20 Mio. für neuen Stürmer! SCF denkt auch an Fábio Silva

Für einen SC Freiburg Transfer von Michel-Ange Balikwisha müssten die Breisgauer aber ordentlich die Schatulle öffnen. Der 1,78 Meter große Rechtsfuß hat in Antwerpen noch einen gültigen Vertrag bis 2026, sein Marktwert wird auf 8 Millionen Euro taxiert. Der SC Freiburg Transfernews zufolge sind die Süddeutschen jedoch gewillt, im Winter 15 bis 20 Millionen Euro für einen neuen Stürmer zu investieren.

Neben Balikwisha hat der SC Freiburg aber auch ein Auge auf Fábio Silva geworfen. Der portugiesische Mittelstürmer hat beim englischen Erstligisten Wolverhampton Wanderers weiterhin einen schweren Stand und muss sich hinter den ehemaligen Bundesliga-Stürmern Hee-chan Hwang, Matheus Cunha und Sasa Kalajdzic einordnen.

SC Freiburg müsste Rekordablöse für Fábio Silva hinblättern

In der Premier League stand Fábio Silva in den ersten zwölf Spieltagen nur magere 262 Minuten auf dem Platz, verteilt auf acht Einsätze. Ein Treffer glückte dem Angreifer nicht. Nachdem Wolverhampton den 21-Jährigen bereits zweimal für sechs Monate an den RSC Anderlecht und Ajax Amsterdam verliehen hat, ist eine dauerhafte Trennung im Winter denkbar.

Will der SC Freiburg Fábio Silva ins Europa-Park Stadion lotsen, dürfte eine klubinterne Rekordablöse fällig werden. Zumal die Wolverhampton Wanderers für Silva 2020 satte 40 Millionen Euro an den FC Porto überwiesen. Diese Transfersumme konnte der Rechtsfuß nicht ansatzweise gerechtfertigten, brachte er doch nur fünf Tore in 72 Pflichtspielen für die Wolves zustande. Hinzukommt, dass Fábio Silva noch bis 2026 Vertrag hat und sein Marktwert bei 15 Millionen Euro liegt. In Freiburg ist bislang Baptiste Santamaria mit 10 Mio. Euro der Transferrekord.