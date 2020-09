Transfergerüchte: SC Freiburg hat Herthas Körber und Müller von Mainz im Visier

Dienstag, 15.09.2020 - 12:11 Uhr

Von: Asanka Schneider

Unglücklicher hätte die Saison für Mark Flekken als neue Nummer 1 beim SC Freiburg nicht beginnen können. Bereits vor Anpfiff im DFB-Pokal gegen den SV Waldhof Mannheim zog sich der Niederländer beim Aufwärmen eine Bänderverletzung im linken Ellenbogen zu. Unklar ist, wie lange der Keeper ausfallen wird.

Durch den anstehenden Ausfall muss der Sport-Club nochmals auf dem Transfermarkt tätig werden und die ersten Transfergerüchte bleiben aktuell nicht aus. So stehen gleich zwei Keeper im Fokus der Breisgauer, die für einen Wechsel infrage kämen.

Florian Müller auch beim HSV Thema

So berichtet beispielsweise der „kicker“ über ein interessantes SC Freiburg Transfergerücht, welches Florian Müller vom 1. FSV Mainz 05 thematisiert. Der 22-jährige Torhüter hat den Kampf um den Status der Nummer 1 bei seinem Klub verloren. Nun sucht der U21-Nationaltorhüter nach einer neuen Herausforderung.

Klar ist, dass Florian Müller spielen möchte und das wird in dieser Saison, wenn nicht etwas Unvorhergesehenes geschieht, nicht passieren. Erst kürzlich berichteten wir an dieser Stelle auch über das Interesse vom Hamburger SV, der einen Ersatz für Julian Pollersbeck sucht, der mit großer Wahrscheinlichkeit zu Olympique Lyon wechseln wird.

Müller per Leihe nach Freiburg?

Beim HSV könnte er wahrscheinlich Stammkraft werden, aber tut sich Müller die 2. Liga an? Ein Angebot aus Freiburg käme für den Schlussmann also gerade recht. Zudem hat der SC Freiburg absoluten Bedarf auf dieser Position, nachdem nicht klar ist, wann Mark Flekken wieder zur Verfügung stehen wird.

Ebenso wie beim HSV Transfergerücht wäre wohl einzig eine Leihe im Bereich des Möglichen. Beim SC Freiburg könnte man damit wohl leben, denn man plante die anstehende Saison mit Mark Flekken im Kasten.

Verleiht Hertha BSC Nils Körber erneut?

Die Transfermarkt Gerüchteküche spuckt jedoch noch einen weiteren Namen heraus, der mit dem Bundesligisten in Verbindung gebracht wird. So soll sich der Blick in Richtung Hauptstadt auf Hertha BSC richten! Dies will das Portal „Fussballtransfers.com“ herausgefunden haben.

Demnach beschäftigen sich die SC-Verantwortlichen mit Nils Körber, der in der vergangenen Saison an den VfL Osnabrück in die 2. Bundesliga verliehen wurde. Körber kam aus der Jugend von Tennis Borussia Berlin zum Stadtrivalen Hertha BSC und durchlief dort die U17 und U19, bis er den Sprung zu den Profis schaffte.

SC Freiburg diskutiert Causa Körber

Durchsetzen konnte er sich im Kampf um die Nummer eins zwischen den Pfosten der Berliner dennoch nicht. Nun ist er allerdings wieder zurück in Berlin und muss sich hintenanstellen. Ein Vorbeikommen an Neuzugang Alexander Schwolow ist im Grunde aktuell unmöglich.

Wird der gebürtige Berliner erneut verliehen? Gut möglich, dass Körber in Freiburg landet. Allerdings ist auch nicht sicher, ob er sofort als Stammkeeper Mark Flekken ersetzen wird, denn mit Benjamin Uphoff verfügt der SC Freiburg über einen Ersatz, der erst im August vom Karlsruher SC in den Breisgau wechselte.