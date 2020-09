Transfergerüchte: Verzeichnet Mainz 05 Doppelabgang? Quaison und Müller vor Abschied

Dienstag, 15.09.2020 - 10:53 Uhr

Von: Asanka Schneider

Durch den anstehenden Transfer von Julian Pollersbeck vom Hamburger SV zu Olympique Lyon wird anscheinend ein Domino-Effekt ausgelöst. Der 26-jährige HSV-Keeper soll in Lyon als Ersatztorwart fungieren und gleichzeitig rund eine halbe Million Euro an den HSV überweisen.

Gleichzeitig bedeutet dies auch, dass man nun bei den Rothosen einen neuen Torwart verpflichten muss. Doch wer kommt als Ersatz für den scheidenden Pollersbeck infrage? Die Spur führt laut „MOPO“ nach Mainz, wo Florian Müller Gedankenspiele über einen Abschied hegt.

Hamburger SV mit guten Erinnerungen an Müller

Müller hat im Kampf um die Nummer 1 zwischen den Pfosten des 1. FSV Mainz 05 augenscheinlich verloren. Spielen möchte er dennoch, weswegen er wohl seinen Abschied plant. Unterkommen könnte der talentierte 22-jährige wohl beim Hamburger SV.

Die Hamburger haben Florian Müller noch in Erinnerung. Im März 2018 trieb er die HSV-Offensive mit seinen Paraden fast in den Wahnsinn. Am Ende kam der Klub nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Der Keeper hat Eindruck hinterlassen.

Florian Müller als Pollersbeck-Ersatz im Auge?

Die Hansestädter hätten wohl nur eine Chance auf einen Transfer, wenn man dem U21-Nationaltorwart eine reizvolle Perspektive bieten würde. Zum einen müsste er als Stammkeeper gesetzt sein und zum anderen muss der Klub endlich aufsteigen. Eine Rolle, die Julian Pollersbeck verwehrt wurde.

HSV-Coach Daniel Thioune hat sich noch nicht gänzlich entschieden, wer als Nummer 1 in die neue Saison geht, auch wenn Daniel Heuer Fernandes bei der gestrigen Pleite im DFB-Pokal gegen Dynamo Dresden im Tor stand. Beim HSV weiß man, dass ein neuer Torwart geholt werden muss. Kein Wunder also, dass die Torwartfrage an der Elbe noch nicht geklärt ist.

Mainz würde wohl nur Leihe akzeptieren

Eine Festverpflichtung dürfte schwierig werden, denn auch der 1. FSV Mainz 05 würde, wenn überhaupt, Müller nur per Leihe gehen lassen. Ob eine Kaufoption ausgehandelt werden kann, ist ungewiss.

Fakt ist, dass Müller spielen möchte und das auf einer hochklassigen Möglichkeit. Nun liegt es am Hamburger SV, dem jungen Schlussmann Perspektiven aufzuzeigen, um ihn von einem Transfer zu überzeugen.

Wohin verschlägt es Robin Quaison?

Beim 1. FSV Mainz 05 hängt zudem noch eine weitere Personalie förmlich in der Luft, wenn man den Mainz 05 Transfergerüchten Glauben schenken kann. So berichtet die „BILD“ über Robin Quaison, der vor allem in der englischen Premier League sehr begehrt sein soll.

Der schwedische Nationalspieler mit ghanaischen Wurzeln soll zuletzt bei Tottenham Hotspur Interesse geweckt haben. Ein Transfer kam bis dato noch nicht zustande – ein Wechsel auf die Insel könnte dennoch Thema werden.

FC Burnley scheitert mit erstem Angebot

Englischen Transfergerüchten zufolge soll sich nun auch der FC Burnley im Werben im Quaison eingeschaltet haben. Demnach verhandeln die Engländer wohl auch schon mit den Mainzern, die allerdings ein erstes Angebot von „weit mehr als“ 8,5 Millionen Euro zurückwiesen.

Zu wenig für den 1. FSV Mainz 05, auch wenn der Schwede nur noch ein Jahr Vertrag hat. Sein Marktwert wird auf rund 10,5 Millionen Euro beziffert. Mainz 05 möchte mehr aus einem etwaigen Transfer herausholen.

Quaison: Bundesliga oder Premier League im Sinn?

Sollten Robin Quaison und Florian Müller Mainz 05 und somit auch die Bundesliga verlassen, wäre die Kasse prall gefüllt. Ersatz müsste für beide Spieler zunächst her, um den Kampf um den Klassenerhalt angehen zu können.

Am Freitag startet die Bundesliga – Mainz 05 trifft am Sonntag zum Saisonauftakt auswärts auf RB Leipzig. Der Transfermarkt ist noch bis zum 5. Oktober geöffnet. Jedoch sollten die Neuzugänge nicht allzu lange auf sich warten lassen, um die Spieler schnell integrieren zu können.