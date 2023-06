Transfergerüchte: SC Freiburg mit neuem Vorstoß bei Sturmjuwel Wilfried Gnonto

Mittwoch, 28.06.2023 - 09:25 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Der Name Wilfried Gnonto geistert erneut durch die SC Freiburg Gerüchteküche. Schon im letzten Sommer wurde der junge Stürmer im Breisgau gehandelt, doch damals zog Freiburg im Transferpoker den Kürzeren. Nun will der SCF offenbar erneut sein Glück versuchen. Allerdings hat Leeds United Gnonto mit einem stattlichen Preisschild versehen.

Der SC Freiburg sucht nach der Verpflichtung von Torjäger-Talent Junior Adamu, der für 9,5 Millionen Euro von RB Salzburg losgeeist wurde, noch eine weitere hochkarätige Verstärkung für die Offensive. In den Transferplänen der Breisgauer soll wieder einmal Wilfried Gnonto ein Thema sein. Diese SC Freiburg Transfergerüchte streut zumindest die „Gazzetta dello Sport“.

Wilfried Gnonto im Visier: SC Freiburg mit Transfer-Anfrage bei Leeds United

Wilfried Gnonto war im vergangenen vom FC Zürich zu Leeds United gewechselt. Allerdings stieg der blutjunge Flügelflitzer mit den Peacocks direkt aus der Premier League ab. Ob der 19-Jährige den Gang in die zweitklassige Championship mitantritt, ist trotz gültigen Vertrags bis Sommer 2027 schwer vorstellbar. Der SC Freiburg soll sich zumindest in Lauerstellung befinden.

Wie es in der SC Freiburg Transfernews aus Italien heißt, hat der Bundesligist auch schon erste Schritte für eine Verpflichtung von Gnonto eingeleitet und sich bei Leeds United nach den Transferkonditionen erkundigt.

SCF-Flirt Gnonto soll bis zu 20 Mio. Ablöse kosten

Zum Schnäppchenpreis ist der italienische Youngster mit ivorischen Wurzeln wenig verwunderlich nicht zu haben. 15 bis 20 Millionen Euro Ablöse soll Leeds für Wilfried Gnonto verlangen. Ein durchaus angemessener Preis, hat doch der nur 1,70 Meter große Flügelstürmer, der auf beiden Seiten wirbeln kann, einen Marktwert von 18 Millionen Euro.

Sein enormes Potenzial konnte der pfeilschnelle Rechtsfuß in seiner Debütsaison in England unter Beweis stellen. 24 Einsätze, davon 14 als Starter, und sechs Scorerpunkte (2 Tore, 4 Vorlagen) brachte der Teenager zustande. Außerdem ist Wilfried Gnonto mittlerweile fester Bestandteil der italienischen Nationalmannschaft und kann bislang elf Länderspiele für die Squadra Azzurra (1 Tor, 2 Vorlagen) vorweisen.

Hohe Ablöse & Konkurrenz – Gnonto-Wechsel nach Freiburg schwer vorstellbar

Ob es diesmal aber zum SC Freiburg Transfer von Gnonto kommt und sich der Youngster für einen Wechsel in die Bundesliga entscheidet, ist mehr als fraglich. Vergangenen Sommer baggerten die Süddeutschen vergebens um dessen Dienste, wobei mit Union Berlin und der TSG Hoffenheim noch zwei weitere Bunddesligisten in der Verlosung waren.

Zwar winkt Gnonto im Europa-Park Stadion zu Freiburg die internationale Teilnahme an der Europa League. Aber ob die Breisgauer in der Lage und überhaupt gewillt sind, den ausgerufenen Preis für Wilfried Gnonto hinzublättern, ist schwer vorstellbar. Mit einer Ablöse von 18 Millionen Euro oder noch mehr würde der italienische Jung-Nationalspieler mit Abstand zum SC Freiburg Rekordtransfer avancieren. Außerdem bekundet auch der FC Everton Interesse am Offensivjuwel, im März wurde Gnonto zudem mit Juventus Turin in Verbindung gebracht.