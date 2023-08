Transfergerüchte: Funkt SC Freiburg bei Milans Alexis Saelemaekers dazwischen?

Freitag, 25.08.2023 - 11:05 Uhr

Von: Asanka Schneider

Aus Italien schwappen Transfergerüchte über die Alpen, wonach sich der SC Freiburg mit Alexis Saelemaekers beschäftigt. Der Rechtsaußen wird den AC Mailand verlassen und scheint mit Real Betis Sevilla eigentlich schon einen neuen Arbeitgeber gefunden zu haben. Doch die Spanier gehen den Ablösepoker mit Milan gelassen an. Funken die Breisgauer dazwischen?

Holt der SC Freiburg kurz vor Schließung des Transfermarktes noch einmal Verstärkung in den Breisgau? Entsprechende SC Freiburg Transfergerüchte aus Italien wissen zumindest davon zu berichten. Zumindest nennt das Portal „MilanLive.it“ den Sport-Club in Zusammenhang mit Alexis Saelemaekers. Der Belgier wird den AC Mailand nach zweieinhalb Jahren verlassen.

Alexis Saelemaekers vor Milan-Abschied: Geht es nach Freiburg?

Beim SC Freiburg wäre Alexis Saelemaekers für Trainer Christian Streich eine zusätzliche Option für die offensive Außenbahn. Der 24-Jährige beackert vornehmlich den rechten Flügel, kann aber auch auf der linken Außenbahn agieren. Bei der Rossoneri gehörte Saelemaekers zwar in den letzten Saisons zum erweiterten Stammpersonal, doch die Vorzeichen haben sich geändert.

In den Plänen von Milan-Trainer Stefano Pioli spielt der elffache Nationalspieler keine tragende Rolle mehr, zumal mit Samuel Chukwueze und Christian Pulisic zusätzliche Konkurrenz im San Siro anheuerte. Und auch Alexis Saelemaekers will der AC Mailand Transfernews die Modestadt verlassen. Für Milan absolvierte der schnelle, aber auch extrovertierte Rechtsaußen bislang 140 Pflichtspiele (10 Tore, 14 Vorlagen) und gewann mit dem Klub letzte Jahr die Meisterschaft.

Freiburg-Flirt Saelemaekers mit Real Betis Sevilla einig - Klubs uneinig

Mit Real Betis Sevilla hat Alexis Saelemaekers eigentlich auch schon einen neuen Arbeitgeber gefunden. Zumindest heißt es in der Transfermarkt Gerüchteküche, dass sich der Flügelstürmer mit den Andalusiern schon weitestgehend einen Vierjahres-Vertrag ausgehandelt hat und entsprechend einig ist.

Das Problem: Während zwischen Real Betis, die wie der SC Freiburg in der Europa League an den Start gehen, und Saelemaekers alles klar ist, gibt es zwischen den Klubs im Transferpoker noch Differenzen. Sevilla will den Offensivakteur ausleihen und hat auch ein entsprechendes Angebot unterbreitet. Doch dem AC Mailand schwebt ein Verkauf von Alexis Saelemaekers vor.

Milan lässt Saelemaekers unter Marktwert ziehen

Vertraglich ist Saelemaekers noch bis 2026 an die Rossoneri gebunden, wobei Milan den Angreifer deutlich unter Marktwert (15 Mio. Euro) abgeben würde. 8 bis 10 Millionen Euro Ablöse schwebt dem 19-fachen italienischen Meister vor. Nun scheint der SC Freiburg seine Chance zu wittern und könnte Real Betis Alexis Saelemaekers vor der Nase wegschnappen.

Die nächsten Tage werden zeigen, ob an diesen SC Freiburg Transfergerüchten etwas dran ist und versuchen Saelemaekers ins Europa-Park Stadion zu holen. Allerdings haben die Freiburger kürzlich mit Rückkehrer Maximilian Philipp, der auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg kommt, einen neuen flexiblen Offensivmann geholt.