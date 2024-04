Transfergerüchte: Rot-Weiss Essen nimmt Hannovers Gindorf ins Visier

Montag, 08.04.2024 - 12:24 Uhr

Von: Asanka Schneider

Der Transfermarkt öffnet zwar erst im Sommer seine Pforten, was die Kaderplanung von Rot-Weiss Essen jedoch nicht stören sollte. Ganz im Gegenteil, denn der Klub macht sich derweil Gedanken, wie es in der neuen Saison mit dem Kader weitergehen soll. Dabei tauchen aktuelle RW Essen Transfergerüchte auf, die von der „WAZ“ gestreut werden.

In den Fokus der Essener soll dabei Lars Gindorf geraten sein, der vornehmlich für die Zweitvertretung von Hannover 96 antritt. Gerade für die Offensive scheint man sich an der Hafenstraße verstärken zu wollen, wenn man den aktuellen Transfer News Glauben schenken möchte.

Erster Scorerpunkt in der 2. Liga für Gindorf

Der 22-jährige wäre jedoch einer für das offensive Mittelfeld, welches er bei den Niedersachsen in dieser Spielzeit hervorragend besetzt. Zumeist kommt der Kapitän von Hannover II in der Regionalliga Nord zum Einsatz. Bei den Profis durfte Gindorf zuletzt am Wochenende beim 1:1 gegen den FC Schalke 04 für 13 Minuten ran.

Es war bereits sein 4. Einsatz in der 2. Liga, wobei ihm beim 3:2-Erfolg gegen den 1. FC Magdeburg seine erste Torvorlage gelang, was zugleich sein erster Scorerpunkt darstellt. In der Regionalliga ist Lars Gindorf allerdings unter Trainer Daniel Stendel eine feste Größe. Der Kapitän spielt eine herausragende Saison im Dress der Niedersachsen.

Starke 21 Tore gehen auf Gindorfs Konto

Genau das dürfte auch der Grund sein, weshalb sich Rot-Weiss Essen dem Vernehmen nach mit dem Mittelfeldspieler beschäftigt. Satte 21 Treffer konnte der 22-jährige für die Hannoveraner erzielen. Zu diesen gesellen sich noch vier Torvorlagen. Wettbewerbsübergreifend kommt der gebürtige Wadgassener auf 26 Einsätze, in denen ihm 21 Tore und 5 Vorlagen gelingen sollten.

Sehr starke Werte, die in der 3. Liga Rot-Weiss Essen nicht verborgen geblieben sind. Gindorf ist ein absoluter Leistungsträger und hat maßgeblichen Anteil an der Tabellenführung seines Klubs. Die Niedersachsen haben einen komfortablen Vorsprung von 10 Punkten auf den Tabellenzweiten SV Meppen und dürfen weiterhin vom Aufstieg in die 3. Liga träumen.

Verlängert Hannover 96 den auslaufenden Vertrag?

Bereits im Winter kamen 1. FC Saarbrücken Transfergerüchte auf, die sich allerdings bis dato nicht endgültig konkretisiert haben. Nun will also Rot-Weiss Essen bei Lars Gindorf zuschlagen. Gut für die Essener: der Vertrag des Mittelfeldspielers, der auch im zentralen Mittelfeld und auf Rechtsaußen eingesetzt werden kann, läuft im Sommer aus.

Eine Ablöse wäre also nicht fällig. Bei Hannover 96 müsste wahrscheinlich der Aufstieg her, um Gindorf halten zu können. Ebenso wird es darauf ankommen, wie man ihn bei den Profis einplant. Ein Transfer nach Essen würde ihm wahrscheinlich Spielzeit in der 3. Liga bescheren. RW Essen steht aktuell auf Platz 6 der und könnte rein theoretisch noch ein Wörtchen im Kampf um den Aufstieg in die 2. Liga mitreden.