Transfergerüchte: Hansa Rostock und weitere Klubs an Kania interessiert

Dienstag, 16.07.2024 - 11:07 Uhr

Von: Asanka Schneider

Wie geht es mit Julian Kania beim 1. FC Nürnberg weiter? Schon vor Wochen tauchten etwaige Dynamo Dresden Transfergerüchte auf, über die Sport-90 ebenfalls berichtete. Der Youngster des FCN ist mit seiner Rolle unzufrieden und auch der „Glubb“ wünscht sich, dass der 22-jährige den nächsten Schritt macht.

Bisher hat man den Mittelstürmer nicht abgegeben, obwohl es zahlreiche Interessenten für den jungen Angreifer gibt. Neben dem bekannten Interesse von Dynamo Dresden und von Arminia Bielefeld, bringt das Portal „Tag24“ nun auch den FC Hansa Rostock ins Spiel. Die Kogge wird in der anstehenden Saison den Angriff auf den sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Liga starten und benötigt dafür einen treffsicheren Stürmer.

Heißeste Spur führt wohl nach Rostock

Julian Kania könnte diese Rolle durchaus übernehmen, auch wenn er bei den Profis des 1. FC Nürnberg bisher kaum zum Zuge kam. Dafür bewies er bei der U23 des Klubs, die in der Regionalliga spielt, seinen Torriecher. Dort erzielte er bei 31 Einsätzen satte 24 Tore und steuerte zudem noch 9 Torvorlagen bei.

Beim FC Hansa Rostock hat man seine Entwicklung natürlich auch verfolgt. Der Angreifer wäre auf jeden Fall eine Bereicherung für das Team von der Ostsee. Fraglich ist jedoch, unter welchen Umständen der Rechtsfuß wechseln könnte. Wie das Portal berichtet, soll die Spur nach Rostock am heißesten sein.

Rot-Weiss Essen ebenfalls mit guten Karten bei Kania

Aber auch Rot-Weiss Essen soll sich im Rennen um Kania ganz weit vorne befinden. Beiden Vereinen werden also gute Chancen auf einen Transfer des 22-jährigen Stürmers nachgesagt. Im Grunde ist die halbe 3. Liga hinter dem Youngster her. Als Indiz, dass Kania den 1. FC Nürnberg verlassen wird, dient seine Nichtberücksichtigung für das Trainingslager des 1. FC Nürnberg, denn er musste zuhause bleiben.

Die Zeichen stehen also auf Trennung. Bisher ist jedoch nicht klar, ob der Torjäger seinen aktuellen Verein dauerhaft verlassen oder eben nur per Leihe anheuern wird. Bei den Franken besitzt Julian Kania zudem noch einen Vertrag bis zum Sommer 2026, sodass auf jeden Fall eine Ablöse fällig werden würde.

Zahlreiche Klubs am Youngster interessiert

Zur Erinnerung: Rund 400.000 Euro beträgt sein Marktwert. Neben den bereits genannten Klubs wird auch Eintracht Braunschweig mit dem Spieler in Verbindung gebracht. Ebenso haben folgende Vereine wohl Interesse an einer Verpflichtung Kanias: SpVgg Unterhaching, der 1. FC Saarbrücken, Arminia Bielefeld und eben Dynamo Dresden.

Einzig Eintracht Braunschweig sticht aus der Menge heraus. Die Löwen können mit der Teilnahme an der 2. Liga winken. Julian Kania hat also die Qual der Wahl. Geht es per Leihe zu einen dieser Klubs oder werden die FCN-Bosse einen Verkauf zustimmen?