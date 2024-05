Transfergerüchte: Marius Wegmann als Alternative? – Dynamo Dresden sucht Verteidiger

Mittwoch, 29.05.2024 - 11:13 Uhr

Von: Asanka Schneider

Es wird nicht ruhig um Dynamo Dresden, denn der Klub sucht anscheinend nach Alternativen für deren Innenverteidigung. Mit Jakob Lewald und Tobias Kraulich stehen gleich zwei Abwehrspieler vor dem Absprung bei der SGD. Mit Lewald möchte man gerne verlängern, doch der 25-jährige reagierte bisher nicht auf etwaige Vertragsangebote.

Wie die „BILD“ berichtet, soll der Abwehrspieler unbedingt gehalten werden, doch die Zeichen stehen auf Trennung. Ebenso scheint es so, dass eine weitere Zusammenarbeit mit Kraulich nicht mehr möglich sein dürfte. Beide Spieler werden mit Rot-Weiss Essen in Verbindung gebracht.

Kraulich & Lewald auf dem Weg zu RW Essen?

Bei Tobias Kraulich gehen die aktuellen Dynamo Dresden Transfergerüchte sogar so weit, dass sich der Spieler weitestgehend mit Essen auf einen Wechsel geeinigt haben soll. Und auch an Jakob Lewald soll der Klub Interesse gezeigt haben. Ein Wechsel innerhalb der 3. Liga ist durchaus realistisch. Für die SGD-Verantwortlichen wäre dies ein herber Verlust, denn dann stünden mit Neuzugang Dennis Duah (HSV), Lars Bünning und Kevin Ehlers nur drei Innenverteidiger in der kommenden Spielzeit unter Vertrag.

Der Klub muss handeln und schaut sich daher auf dem Transfermarkt um. Dabei scheint nun Marius Wegmann, ins Visier der Sachsen geraten zu sein. Der 25-jährige steht aktuell bei den Würzburger Kickers unter Vertrag. Vor zwei Jahren wechselte der Rechtsfuß vom FV Illertissen und dürfte sich nun einen neuen Klub anschließen.

Wegmann vor Abschied in Würzburg?

In der vergangenen Saison kam Marius Wegmann wettbewerbsübergreifend auf 31 Einsätze, in denen ihm 8 Tore und eine Vorlage gelingen sollten. Eine herausragende Quote für einen Innenverteidiger. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass der gebürtige Pfullendorfer in den letzten vier Partien nicht mehr im Kader der Würzburger Kickers stand.

Seinen letzten Einsatz durfte er Mitte April beim 3:-Erfolg gegen Schweinfurt 05 bestreiten. Damals führte er das Team sogar noch als Kapitän aufs Feld. Es scheint fast so, als würden sich die Wege nun trennen, auch wenn Wegmann mit seinen Leistungen maßgeblichen Anteil an der Meisterschaft seines Teams in der 3. Liga hat.

Wegmann ablösefrei zu Dynamo Dresden?

Für Dynamo Dresden wäre eine Verpflichtung Wegmanns eine gute Alternative, sofern Lewald oder Kraulich den Klub verlassen sollten. Gut für die SGD: Der Vertrag des 25-jährigen bei den Würzburger Kickers läuft zum Saisonende aus. Bedeutet: es fließt keine Ablöse!

Wegmann könnte in Dresden in der 3. Liga spielen und einen Stammplatz ergattern. Zugleich hätten die Sachsen eine Baustelle weniger, die geschlossen werden müsste. Dass weitere Klubs an ihm dran sind, ist derzeit nicht bekannt. Wegmann wäre allerdings nicht nur jemand für die Abwehrzentrale, sondern auch einer für die Rechtsverteidigerposition und könnte sogar im rechten Mittelfeld auflaufen.