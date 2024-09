Transfergerüchte: Kehrt Ex-Löwe Joseph Boyamba zum TSV 1860 München zurück?

Montag, 02.09.2024 - 14:08 Uhr

Von: Asanka Schneider

Während das Transferfenster in der Bundesliga und in der 2. Liga geschlossen ist, können die Drittligisten heute noch auf dem Transfermarkt aktiv werden. Diesbezüglich richtet sich unser Blick auch in jene Liga, wo es mit dem TSV 1860 München vor allem einen Klub gibt, der besonders im Angriff nachlegen möchte. Hierzu könnte es zu einer spektakulären Rückkehr eines Ex-Löwen kommen, der bereits von 2022 bis 2023 in München aktiv war.

Die Rede ist von Joseph Boyamba, wie das Portal „dieblaue24“ zu berichten weiß. Das 1860 München Transfergerücht beschäftigt den Klub und sein Umfeld wohl sehr, denn im Angriff der Löwen steckt seit Monaten der Wurm drin. Der 28-jährige Stürmer könnte das gesucht Puzzleteil sein, welches diese Baustelle schließen soll.

Boyamba ablösefrei zu haben – Vertrag in Elversberg aufgelöst

Vor rund einem Jahr wechselte Joseph Boyamba ablösefrei zum SV Elversberg und durfte in jener Spielzeit im Unterhaus der Bundesliga in 25 Ligaspielen ran. In der Regel kam er lediglich von der Bank und musste sich mit Kurzeinsätzen zufriedengeben. Nur ein einziges Mal durfte Boyamba von Beginn an ran. Unter dem Strich waren es am Ende 408 Spielminuten – zu wenig für beide Seiten.

Auch seine Torausbeute war nicht berauschend, denn in den besagten 25 Ligaeinsätzen netzte Joseph Boyamba nur dreimal ein. Ende August hat man sich auf den letzten Metern des noch geöffneten Transfermarkts auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Soll heißen: der Flügelstürmer ist derzeit vereinslos und somit auch ablösefrei zu haben.

Comeback bei 1860 München möglich

Gut für den TSV 1860 München, der neue Spieler eigentlich nur holen könnte, wenn man einen anderen abgeben und eine Ablöse erzielen würde. Mehrheitsgesellschafter Hasan Ismaik könnte zudem einer Budgeterhöhung zustimmen, aber das gilt nicht unbedingt als realistisch. Dass Boyamba nun ein kleines Handgeld plus Gehalt beziehen würde, sofern er sich seinem Ex-Klub anschließen sollte, spielt dem Verein in die Karten.

Beim Traditionsklub aus Giesing hat man den 1,72 Meter großen Stürmer noch gut in Erinnerung. Damals kam der 28-jährige auf 34 Einsätze, in denen er 6 Tore und 4 Vorlagen abliefern sollte. Die 1860-Verantwortlichen sollen genau darauf abzielen und loten gerade wohl aus, ob sich Boyamba ein erneutes Engagement in München vorstellen könnte.

Rot-Weiss Essen mit von der Partie

Allerdings ist man nicht alleine im Werben um Boyamba, denn auch Rot-Weiss Essen soll seine Fühler nach dem Deutsch-Kongolesen ausgestreckt haben, der noch immer einen Marktwert von rund 325.000 Euro aufweist. Das Interesse der Essener ist seit Längerem bekannt.

Es scheint fast so, als würde es sich auf einen Zweikampf um die Dienste des Linksfußes hinauslaufen. In München hat Boyamba noch einige Freunde, während ein Wechsel zu RW Essen seiner alten Troisdorfer Heimat sehr nahe ist. Da Boyamba vereinslos ist, kann er auch nach Ende der Transferfrist verpflichtet werden.