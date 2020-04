Transfergerüchte: RB Leipzig & BVB im Zweikampf um Mohammed Kudus?

Dienstag, 07.04.2020 - 11:11 Uhr

Von: Asanka Schneider

Auch wenn noch gar nicht klar ist, wann die Bundesliga ihren Spielbetrieb wieder aufnehmen wird, werkeln die Klubs im Hintergrund bereits am Kader für die kommende Saison. Wann diese beginnt, steht aktuell noch in den Sternen, soll aber diskutiert werden, sobald die aktuelle Spielzeit fortgesetzt wird.

In der Zwischenzeit wird hinter den Kulissen des Transfermarkts diskutiert und sondiert! Mittendrin ist auch Borussia Dortmund. Die Westfalen waren erst gestern Thema in der Transfermarkt Gerüchteküche, nachdem die internationale Presse über das Interesse an Ferran Torres spekulierte.

Mohammed Kudus überzeugt bei Nordsjaelland

Und auch heute ist der BVB Thema in der Bundesliga Gerüchteküche. So berichten ghanaische Medien über das vermeintliche Interesse an Mohammed Kudus, der aktuell in Dänemark beim FC Nordsjaelland unter Vertrag steht. Interessant ist Kudus allemal, denn mit seinen 19 Jahren passt er hervorragend ins Beuteschema der Borussia aus Dortmund.

Mohammed Kudus, der bereits 2 Länderspiele (1 Tor) für Ghana bestritt, steht bereits seit 2018 bei seinem Klub unter Vertrag. In der aktuellen Saison konnte der Mittelfeldspieler, der zudem auch als Mittelstürmer aufgeboten werden könnte, in 19 Partien 9 Treffer erzielen und ein weiteres Tor auflegen. Mit seinen Leistungen in Dänemark hat sich Kudus auf einige Zettel der europäischen Klubs gespielt.

BVB streckt Fühler nach Kudus aus

So soll gemäß aktueller BVB Transfergerüchte nicht nur Borussia Dortmund am ghanaischen Juwel interessiert sein, sondern eben auch RB Leipzig. Beiden Klubs wird schon seit Längerem Interesse an Mohammed Kudus nachgesagt. Interessant ist er auf jeden Fall auch für die Leipziger, die immer wieder junge vielversprechende Spieler in die Messestadt lotsen. Und Kudus wäre solch ein Kaliber.

Bei Nordsjaelland agiert er im zentralen Mittelfeld, wo er auch seine besten Leistungen in dieser Spielzeit zeigte. Für RB Leipzig, aber auch für die Schwarz-Gelben wäre ein Transfer von Kudus eine Besonderheit, denn bisher stand noch kein Ghanaer bei den beiden Bundesligisten unter Vertrag.

RB Leipzig, Inter, Lyon, Marseille, Tottenham & Everton buhlen mit

Es könnte aber ein schwieriges Unterfangen werden, denn auch Klubs aus dem Ausland haben den 1,77m großen Mittelfeldspieler ins Visier genommen. So kursieren nicht nur RB Leipzig Transfergerüchte um Mohammed Kudus, sondern auch Gerüchte aus der englischen Premier League. Eine Arbeitserlaubnis würde der Linksfuß erhalten, denn als ghanaischer Nationalspieler steht ihm diese bei einem Wechsel nach England zu.

Hiervon könnte angeblich der FC Everton, aber auch Tottenham Hotspur profitieren. Beiden englischen Klubs wird Interesse an Kudus nachgesagt. Und auch aus Frankreich schwappen interessante Transfergerüchte zum ghanaischen Talent herüber. Vor allem wird Olympique Lyon und Olympique Marseille als potenzielle Abnehmer genannt.

Die Serie A aus Italien darf auch nicht fehlen, denn angeblich soll auch Inter Mailand ein Auge auf den 19-jährigen Shootingstar geworfen haben. Der Transfersommer könnte also heiß werden. Weder Borussia Dortmund noch RB Leipzig stehen bei dieser Personalie mit schlechten Karten da. Für den BVB wäre es das nächste vielversprechende Talent, welches man an Land ziehen würde, sofern sich ein Transfer am Ende realisieren ließe.