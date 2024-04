Transfergerüchte: Eintracht Frankfurt & RB Leipzig an Amoura interessiert

Donnerstag, 25.04.2024 - 12:59 Uhr

Von: Asanka Schneider

Glaubt man den aktuellen Eintracht Frankfurt Transfergerüchten, dann sollen die Adlerträger mit Mohamed Amoura einen algerischen Nationalstürmer auf dem Zettel haben. Dies berichtet zumindest der belgische Journalist Sacha Tavolieri. Der 23-jährige steht aktuell bei Royale Union Saint-Gilloise unter Vertrag.

Doch wer ist Amoura eigentlich? Der eine oder andere wird den Namen bereits gehört haben. Als Mittelstürmer glänzt der Algerier in der laufenden Saison mit zahlreichen Torbeteiligungen. Als Ersatz für Victor Boniface, der bekanntlich zu Bayer 04 Leverkusen wechselte, sollte er für Tore sorgen und genau das gelingt ihm mit Bravour.

Amoura verachtfacht seinen Marktwert

Mohamed Amoura wechselte erst im vergangenen Sommer für rund 4 Millionen Euro vom FC Lugano aus der Schweiz zu Royale Union Saint-Gilloise und konnte seitdem eine atemberaubende Entwicklung hinlegen, die in Europa nicht unbemerkt blieb. Satte 17 Tore konnte der Mittelstürmer in dieser Spielzeit in der belgischen Jupiler Pro League erzielen. Dafür benötigte er lediglich 23 Einsätze.

Sein Torriecher ist auch den Scouts von Eintracht Frankfurt nicht verborgen geblieben und so soll der Traditionsklub starkes Interesse an einer Verpflichtung gezeigt haben. Was ihn so interessant macht: Mit seinen 23 Jahren ist er noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. Das beweist auch seine Marktwertentwicklung. Bei seinem Transfer nach Belgien wurde sein Marktwert auf 2 Millionen Euro taxiert. Heute ist er 16 Millionen Euro wert – Tendenz steigend.

Eintracht Frankfurt mit Interesse?

Union SG hat einen Volltreffer auf dem Transfermarkt im vergangenen Sommer gelandet und dürfte den Torjäger nicht unbedingt günstig abgeben. Das Arbeitspapier des Algeriers läuft noch bis zum Sommer 2027 und kann vereinsseitig um ein weiteres Jahr verlängert werden. Ein Transfer des Rechtsfußes wird dadurch unter Umständen nicht günstiger.

Angeblich soll Saint-Gilloise rund 20 Millionen Euro fordern und zudem eine Weiterverkaufsbeteiligung aushandeln wollen. Eine clevere Idee, denn sollte Mohamed Amoura weiterhin so treffsicher unterwegs sein, dürfte sein Marktwert enorm in die Höhe schießen. Der Algerier ist kaum zu bremsen. Nicht nur in der belgischen Liga traf er fast nach Belieben, sondern auch auf internationaler Bühne.

RB Leipzig mischt ebenfalls mit

In der Europa League war er mit drei Torbeteiligungen dabei und wettbewerbsübergreifend steht er bei 22 Toren, 6 Vorlagen bei 41 Einsätzen. Werte, die nicht nur Eintracht Frankfurt beeindrucken, sondern auch RB Leipzig. Der Bundesligist soll ebenfalls am Algerier interessiert sein.

Neben den RB Leipzig Transfergerüchten taucht auch ein Klub aus der englischen Premier League auf. So wird Mohamed Amoura mit diversen Brighton & Hove Albion Transfergerüchten in Verbindung gebracht. Olympique Lyon aus der französischen Ligue 1 wird ebenfalls als potenzieller Abnehmer gehandelt.