Transfergerüchte: Broja & Theate im Visier des VfB Stuttgart?

Freitag, 31.05.2024 - 10:49 Uhr

Von: Asanka Schneider

Die ungeklärte Sachlage in Bezug auf Deniz Undav und Serhou Guirassy sorgt für jede Menge Gesprächsstoff. Fast täglich tauchen neue VfB Stuttgart Transfergerüchte auf, die sich allerdings nicht nur mit diesem Sturm-Duo befassen, sondern eben auch Namen ins Spiel bringen, die mit dem Vizemeister in Verbindung gebracht werden.

So auch heute, denn mit Arthur Theate und mit Armando Broja werden gleich zwei Spieler genannt, die beim VfB Stuttgart in diesem Sommer landen könnten. Vor allem im Sturm könnte sich noch etwas ändern, wenn Undav oder Guirassy den Klub im Sommer verlassen sollten. Ersatz muss also her und daher ist es nicht verwunderlich, dass genau auf dieser Position nach möglichen Verstärkungen Ausschau gehalten wird.

Broja fällt mit dicker Krankenakte auf

Interessant ist das aktuelle Transfergerücht des englischen Portals „Talksport“ auf jeden Fall, denn Armando Broja soll auf dem Zettel des VfB Stuttgart stehen. Der 22-jährige Mittelstürmer wäre laut der Transfernews eine Alternative, sollte Guirassy den Klub verlassen. Broja steht noch bis zum Sommer 2028 beim FC Chelsea unter Vertrag, kann den Verein aber bei einem passenden Angebot verlassen.

Der albanische Nationalspieler wurde im Winter an den FC Fulham ausgeliehen und kam dort lediglich auf 8 Einsätze. Richtig Fuß fassen konnte der Youngster dort nicht, sodass er die Erwartungen nicht erfüllte. Für ihn geht es in Kürze wieder zurück zu den Blues. Bereits zu Beginn der Spielzeit musste sich Armando Broja von einem Kreuzbandriss erholen. Kurz nach seinem Comeback ging es mit Knieproblemen weiter. Die Krankenakte sieht nicht allzu gut aus.

Leihe zum VfB Stuttgart denkbar

Beim FC Chelsea ist man von seiner Entwicklung enttäuscht. Für das Eigengewächs möchten die Chelsea-Verantwortlichen dennoch rund 20-30 Millionen Euro Ablöse sehen. Eine Summe, die man sich beim VfB Stuttgart sehr gut überlegen wird, diese auf den Tisch zu legen. Broja dürfte also nur Außenseiterchancen besitzen, nach Stuttgart zu wechseln. Denkbar wäre ein erneutes Leihgeschäft mit einer Kaufoption.

Bei Arthur Theate sieht die Sache wesentlich anders aus, denn der 24-jährige Belgier gilt bei seinem aktuellen Klub Stade Rennes als gesetzt. Dort besitzt Theate gar noch einen Vertrag bis 2027. Einige Klubs, wie der VfB Stuttgart sollen Interesse an einem Transfer bekundet haben. Und Rennes soll nicht abgeneigt sein, Theate für seinen aktuellen Marktwert zu transferieren. Dieser beträgt momentan circa 20 Millionen Euro.

Arthur Theate auch ein Thema beim Vizemeister

Der Innenverteidiger, der auch auf der Rechtsverteidigerposition eingesetzt werden kann, kommt in der abgelaufenen Saison auf 28 Einsätze in der französischen Ligue 1 (2 Tore) und gehört zu den Säulen des Teams. Dennoch könnten sich die Wege trennen, denn neben den Brustringträgern sollen auch weitere Klubs ihre Fühler nach Arthur Theate ausgestreckt habe, wie das französische Blatt "L´Équipe" zu berichten weiß.

So tauchen beispielsweise aktuelle SSC Neapel Transfergerüchte auf. Mit Al Qadsiah (Saudi-Arabien), gibt es zumindest noch zwei weitere Interessenten, die sich eine Verpflichtung des 24-jährigen Abwehrspielers gut vorstellen könnten. Interessant: schon vor einem Jahr war auch RB Leipzig an ihm interessiert. Die Meldungen, dass er in die Messestadt wechseln könnte, flammten erst vor wenigen Tagen erneut auf.