Transfergerüchte: Ablösefreier Island-Star Hjörtur Hermannsson im HSV-Anflug

Mittwoch, 23.06.2021 - 10:36 Uhr

Von: Robert Freiberg

Der Hamburger SV steht offenbar kurz vor der Verpflichtung von Hjörtur Hermannsson. Zumindest kursieren entsprechende HSV Transfergerüchte, wonach sich ein Wechsel des Innenverteidigers von Bröndby IF in die Hansestadt auf der Zielgeraden befinden soll. Doch noch ist nichts spruchreif, zumal noch andere Klubs um die isländische Abwehrkante buhlen.

Der Hamburger SV mischt auf dem Transfermarkt weiter ordentlich mit. Nach dem niederländischen Mittelfeldspieler Ludovit Reis, der in Hamburg wohl einen Vierjahresvertrag erhält, scheint sich nun der nächste Neuzugang im Anflug auf das Volksparkstadion zu befinden. Die Rede ist von Hjörtur Hermannsson. Seines Zeichen Innenverteidiger, der seinen auslaufenden Vertrag beim dänischen Topklub Bröndby IF nicht verlängerte. Nun könnte der 26-Jährige beim HSV anheuern.

HSV wohl einig mit Hjörtur Hermannsson! IFK Göteborg noch im Rennen?

Zumindest will das isländische Blatt „Morgunbladid“ erfahren haben, dass Hermannsson und der Zweitligist in den Vertragsgesprächen weitestgehend Einigkeit erzielt haben und er kurz vor der Unterschrift bei den Rothosen steht. Ein HSV Transfer des zentralen Abwehrspielers, der auch als Rechtsverteidiger aushelfen kann, gilt demnach als sicher. Offiziell ist aber noch nichts, zumal in Schweden berichtet wird, dass sich auch sein Ex-Verein IFK Göteborg, für die er 2016 auf Leihbasis spielte, um eine Rückkehr von Hjörtur Hermannsson bemüht.

Doch der Hamburger SV und die 2. Bundesliga, die in der kommenden Saison durch die Absteiger FC Schalke und Werder Bremen zusätzlich an Attraktivität und Reiz gewinnt, scheinen eine größere Anziehungskraft auf den 1,90 Meter großen Rechtsfuß zu haben. Außerdem ist Hermannsson kein unbeschriebenes Blatt in der Bundesliga Gerüchteküche. Denn erst im März wurde er beim 1. FC Union gehandelt, wenngleich sich die Union Berlin Transfergerüchte nicht erhärteten.

Ex-Union-Flirt Hermannsonn passt ins HSV-Beuteschema

Als ablösefreier Spieler würde Hjörtur Hermannsson natürlich auch hervorragend in das HSV Beuteschema passen. Diese haben ihre Abwehr für die kommende Saison bereits mit Sebastian Schonlau verstärkt, der ebenfalls ohne Ablöse vom SC Paderborn kommt. Mit Rick van Drongelen, der sich Union Berlin anschließt, und Gideon Jung, dessen Vertrag aufgelöst wurde, haben die Hamburger indes zwei Abgänge in der Innenverteidigung zu verzeichnen. Eine Verpflichtung von Hermannsson, dessen Marktwert auf 800.000 Euro taxiert wird, würde daher durchaus Sinn ergeben.

Mit Bröndby konnte er in der abgelaufenen Saison die Meisterschaft in Dänemark gewinnen, wobei Hermannsson vor allem in der heißen Endphase im Abwehrzentrum gesetzt war, nachdem er zuvor zwischen Startelf und Ersatzbank pendelte.

Insgesamt 27 Pflichtspiele bestritt der großgewachsene Blondschopf für Bröndby, die ihn 2016 von der zweiten Mannschaft der PSV Eindhoven verpflichteten, in der letzten Spielzeit. Hermannsson, der zuletzt auch regelmäßig für die isländische Nationalmannschaft kickte und 22 Länderspiele vorweisen kann, gilt als zweikampfstark und passsicher und wäre für den neuen HSV-Coach Tim Walter sicher eine interessante Option für den Defensivverbund.