Hertha BSC Transfergerüchte: Zeefuik zum FC Fulham - Dilrosun zu Girondins Bordeaux?

Dienstag, 31.08.2021 - 12:49 Uhr

Von: Robert Freiberg

Hertha BSC sorgt kurz vor Schließung des Transferfensters für mächtig Betrieb in der Bundesliga Gerüchteküche. Zwei Spieler könnten die Blau-Weißen noch kurzerhand verlassen. Während Javairo Dilrosun vor einem Last-Minute-Transfer nach England steht, könnte Deyovaisio Zeefuik in Frankreich landen.

Bei Hertha BSC herrscht am Deadline Day emsiges Treiben und es könnte noch zu einigen Veränderungen im Kader kommen. Zum einen kochen in England Spekulationen hoch, wonach sich der FC Fulham um eine Verpflichtung von Deyovaisio Zeefuik bemühen soll. Diese Informationen will zumindest das Portal „CaughtOffside“ erhalten haben.

Fifty-Fifty Chance: FC Fulham will Herthas Zeefuik

Die Wahrscheinlichkeit, dass es bis zum Ende der Transferperiode noch zu einem Deal kommt, wird mit 50:50 beziffert. Ob es sich um einen permanenten Transfer oder Leihgeschäft handelt, ist nicht übermittelt. Zeefuik, den Hertha erst vor Jahresfrist für 4 Millionen Euro vom FC Groningen verpflichtete, konnte in der Hauptstadt bislang nicht überzeugen.

Zwar kommt der offensivstarke Rechtsverteidiger regelmäßig zum Einsatz, aber einen Stammplatz vermochte sich der 23-jährige Niederländer bei den Blau-Weißen bislang nicht zu erobern. Der Hauptstadtklub würde Zeefuik wohl auch keine Steine in den Weg legen.

Fulham will Deyovaisio Zeefuik als Ersatz für verletzten Tete

Der FC Fulham, der in der vergangenen Saison aus der Premier League abgestiegen ist, würde mit der Verpflichtung von Deyovaisio Zeefuik auf die Verletzung von Stammkraft Kenny Tete reagieren. Der 25-jährige Rechtsverteidiger hatte sich am vergangenen Wochenende eine Knieverletzung zugezogen und fällt für unbestimmte Zeit aus.

Mit einem Wechsel zum Klub aus London würde sich für Zeefuik somit die Aussicht auf regelmäßige Spielzeit ergeben. Und da der FC Fulham in der Championship einer der Top-Favoriten auf den Aufstieg ins englische Fußball-Oberhaus ist, wäre für den pfeilschnellen Rechtsfuß ein Transfer sicher reizvoll.

Hertha-Abschied denkbar: Javairô Dilrosun im Fokus von Girondins

Auch in einer weiteren Hertha BSC Transfernews spielt ein Niederländer die Hauptrolle. Die Rede ist von Javairô Dilrosun. Laut „Fussballtransfers.com“ bemüht sich Girondins Bordeaux intensiv um eine Verpflichtung des 23-Jährigen. Die Verhandlungen zwischen beiden Klubs sollen sich in einem aussichtsreichen Stadium befinden.

Girondins ist enttäuschend in die neue Spielzeit der Ligue 1 gestartet (2 Punkte aus 4 Spielen), daher wollen die Franzosen ihrer Offensive neue Impulse verleihen. Dilrosun könnte zweifelsohne dafür sorgen. Das Potenzial des Außenstürmers, der auf beiden Seiten agieren kann, ist unbestritten. Allerdings konnte der ehemalige Juniorennationalspieler der Elftal dieses bei der Hertha bislang viel zu selten abrufen. Mit einem Wechsel nach Bordeaux könnte er seiner stagnierenden Karriere zu neuem Auftrieb verhelfen.

Hertha BSC verpflichtet Maolida: Weg für Dilrosun frei

Für die Blau-Weißen, wo Dilrosun noch bis 2024 unter Vertrag steht, bestritt der Linksfuß bislang 59 Pflichtspiele, in denen er immerhin 14 Scorerpunkte sammelte (6 Tore, 8 Vorlagen). Vor drei Jahren schnappte sich die Berliner den gebürtigen Amsterdamer ablösefrei von Manchester City.

Auch Dilrosun dürfte die Wechselfreigabe erhalten, da am heutigen Dienstag der Hertha BSC Transfer von Myziane Maolida festgezurrt wurde. Der Flügelstürmer kommt für kolportierte 4 Millionen Euro vom OGC Nizza aus Frankreich. Nun könnte Dilrosun den entgegengesetzten Weg von Berlin in die Grande Nation einschlagen. Darüber hinaus geistern Hertha BSC Transfergerüchte durch die Gegend, wonach der Hauptstadtklub am Mainzer Kapitän und Innenverteidiger Moussa Niakhaté baggert.