Transfergerüchte: Hertha BSC baggert an Mainz-Kapitän Moussa Niakhaté

Dienstag, 31.08.2021 - 09:12 Uhr

Von: Robert Freiberg

Landet Hertha BSC auf der Zielgeraden der Transferperiode noch einen Überraschungscoup? Die Berliner sollen sich gemäß Spekulationen in der Bundesliga Gerüchteküche mit einer Verpflichtung von Moussa Niakhaté vom 1. FSV Mainz 05 befassen. Auch ein spanischer Top-Klub hat den Innenverteidiger im Visier. Die Nullfünfer dürften Niakhaté allerdings nur bei einem verlockenden Angebot die Freigabe erteilen.

Bei Hertha BSC hat sich das Personal-Karussell ordentlich gedreht. So fanden sieben externe Neuzugänge den Weg in die Hauptstadt, denen ein Dutzend Spielerabgänge gegenüberstehen. In der Abwehr haben die Blau-Weißen allerdings nicht aufgerüstet. Das könnte sich am Deadline Day noch kurzerhand ändern. Zumindest kursieren entsprechende Hertha BSC Transfergerüchte.

Moussa Niakhaté Thema bei Hertha BSC! Auch FC Sevilla mischt mit

So sollen die Berliner ein Auge auf Moussa Niakhaté vom Bundesligarivalen 1. FSV Mainz 05 geworfen haben. Das vermeldet das Portal „Foot Mercato“. Der 25-Jährige ist bei den Rheinhessen eine feste und ganz wichtige Säule im Abwehrzentrum und könnte der Hertha zu mehr Stabilität in der Defensive verhelfen. Dass das durchaus nötig ist, zeigte der katastrophalen Saisonstart der ambitionierten Hauptstädter, die zum Auftakt drei Pleiten und zehn Gegentore kassierten.

Dem Bericht zufolge ist Hertha BSC aber nicht der einzige Interessent. So wird Moussa Niakhaté auch von La Liga Transfergerüchten umgeben. Angeblich soll der Champions-League-Starter FC Sevilla ebenfalls Interesse am ehemaligen französischen Junioren-Nationalspieler bekunden.

Niakhaté: Genügend Geld für Hertha BSC Transfer vorhanden

Allerdings hält Mainz in diesem Transferpoker die Zügel fest in den Händen. Schließlich besitzt Niakhaté noch einen langfristigen Vertrag bis 2023. Und angesichts seines Marktwertes von 15 Millionen Euro müsste ein Interessent schon tief in die Tasche greifen, um den Nullfünfern einen Transfer schmackhaft zu machen.

Doch die Kassen von den Berliner sind voll. Zusätzlich zu der Millionenspritze von Investor Lars Windhorst verbuchten die Blau-Weißen in diesem Transfersommer bisher ein sattes Plus von fast 36 Millionen Euro. Hierfür waren allen voran die Verkäufe von Matheus Cunha (Atlético Madrid) und Jhon Córdoba (Krasnodar) verantwortlich, die 50 Millionen Euro in die Kasse spülten.

Hertha BSC: Wird Torunarigha in Niakhaté-Deal integriert?

20 Millionen Euro oder mehr für einen kurzfristigen Hertha BSC Transfer von Niakhaté dürften für die Alte Dame kein großes Problem sein. Denkbar ist zudem, dass die Berliner dem FSV Mainz im Gegenzug Jordan Torunarigha plus einer Ablösezahlung anbieten. Der 24-Jährige ist bei der Hertha nicht mehr erste Wahl und war zuletzt Bestandteil vager RB Leipzig Transfergerüchte.

Moussa Niakhaté war seinerseits vor drei Jahren in die Bundesliga nach Mainz gewechselt. Die Nullfünfer überwiesen für den 1,90 Meter Abwehrhünen 6 Millionen Euro an den FC Metz. Am Bruchweg hat Niakhaté eine starke Entwicklung genommen und absolvierte bislang 106 Pflichtspiele (6 Tore, 4 Vorlage) für Mainz. Ob noch weitere hinzukommen, wird sich im Laufe des Deadline Day entscheiden.