Hertha BSC Transfergerüchte: Interesse an Robert Bozenik - HSV lauert auch

Mittwoch, 15.06.2022 - 16:30 Uhr

Von: Robert Freiberg - Asanka Schneider

Hertha BSC hat angeblich einen weiteren Stürmer auf der Einkaufsliste zu stehen. So wird Robert Bozenik von Feyenoord Rotterdam in der Transfermarkt Gerüchteküche mit den Berlinern in Verbindung gebracht. Doch der Angreifer weckt angeblich auch beim Hamburger SV Begehrlichkeiten.

In der Relegation konnte sich Hertha BSC knapp gegen den Hamburger SV durchsetzen und somit gerade noch den Abstieg verhindern. Nun könnten die beiden Traditionsklubs auf dem Transfermarkt erneut die Klinge kreuzen. Das geht zumindest aus aktuellen Transfergerüchten aus den Niederlanden hervor.

Robert Bozenik: Nach schwacher F95-Leihe zu Hertha oder HSV?

Demnach baggern sowohl Hertha BSC als auch der Hamburger SV um Robert Bozenik, der aktuell noch bei Feyenoord Rotterdam bis 2024 unter Vertrag steht. Die Hertha BSC Transfergerüchte und HSV Transfergerüchte stammen vom Twitter-Account „1908.nl“. Neben den beiden deutschen Klubs soll außerdem Legia Warschau aus Polen und noch weitere Klubs aus Europa am 22-Jährigen interessiert sein.

Robert Bozenik ist hierzulande kein Unbekannter. Denn der Slowene verbrachte die vergangene Saison auf Leihbasis beim Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Dort konnte er seine Torjägerqualitäten aber nicht erfolgreich unter Beweis stellen. Seinem guten Start in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena mit zwei Treffern in den ersten fünf Einsätzen vermochte der Rechtsfuß kein weiteres Tor hinzuzufügen. Außerdem kam Bozenik in Düsseldorf nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus, wie überschaubare 464 Einsatzminuten auf 20 Einsätze verteilt belegen.

Hertha BSC: Kein Bedarf für Bozenik ersichtlich

Doch nicht nur die maue Statistik spricht zumindest gegen einen Hertha BSC Transfer von Robert Bozenik. Schließlich haben die Berliner mit Jessic Ngankam (kommt von Greuther Fürth) bereits einen neuen Mittelstürmer für 2 Millionen Euro verpflichtet. Zudem stehen in vorderster Front noch Stevan Jovetic, Davie Selke sowie die Nachwuchsstürmer Luca Wollschläger und Daishawn Redan zur Auswahl.

Krzysztof Piatek wird Hertha BSC höchstwahrscheinlich Richtung AC Florenz verlassen, auch Ishak Belfodil schaut sich nach einem neuen Arbeitgeber um. Es kann zwar nicht ausgeschlossen werden, dass sich Hertha BSC mit Bozenik befasst. Doch es wäre überraschend, sollten sich die Bundesliga Transfergerüchte erhärten. Denn ein Qualitäts-Update zum vorhandenen Personal wäre das nicht.

Interessant: HSV flirtete schon einmal mit Robert Bozenik

Beim HSV ist die Lage etwas anders. Denn schon im Winter 2020 gab es Hamburger SV Transfergerüchte um Robert Bozenik. Den zog es damals für stolze 4 Millionen Euro Ablöse von seinem Jugendklub MSK Zilina zu Feyenoord Rotterdam. Ob die Rothosen nun einen erneuten Anlauf beim 25-fachen Nationalspieler (5 Tore) unternehmen?

Fakt ist, dass die Norddeutschen mit Robert Glatzel zwar einen treffsicheren Torjäger in ihren Reihen haben. Aber dahinter wird es auf der Position des Mittelstürmers recht dünn. Einziger nomineller Ersatz wäre nach aktuellem Stand Robin Meißner. Denkbar, dass die Hanseaten im Sturm noch etwas nachrüsten. Ob die Entscheidung auf Robert Bozenik, für den eine Ablöse (Marktwert 1,5 Mio.) fällig wird, fällt, bleibt abzuwarten.